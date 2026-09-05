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Ledovec na Dachsteinu ztrácí 10 cm ledu denně. Slavný Ledový palác uvnitř má před sebou posledních pár let

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5. června 2026 naměřili na Hallstattském ledovci nejnižší vrstvu sněhu v historii pozorování, a pod ním leží atrakce, kterou ročně navštíví tisíce Čechů.
Ledovec na Dachsteinu ztrácí 10 cm ledu denně. Slavný Ledový palác uvnitř má před sebou posledních pár let

Ledovec na Dachsteinu ztrácí 10 cm ledu denně. Slavný Ledový palác uvnitř má před sebou posledních pár let

Zdroj: Foto: Falk2 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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