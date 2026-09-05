Ledovec na Dachsteinu ztrácí 10 cm ledu denně. Slavný Ledový palác uvnitř má před sebou posledních pár let

Ledový palác na Dachsteinu, turistický sál vytesaný šest metrů pod povrchem ledovce, funguje od roku 2007. Devatenáct let chodby a síně odolávaly. Jenže masiv nad nimi řídne tempem, které ještě před pěti lety málokdo čekal.
Třetina ledovce pryč za dvě dekády: co říkají čísla z Dachsteinu
Hallstattský ledovec, největší ze tří dachsteinských ledových těles, ztratil od roku 2006 přibližně 56 milionů kubických metrů objemu. Ze 152 milionů klesl na zhruba 96 milionů, úbytek odpovídající třetině celkové hmoty. Sezona 2024/25 přinesla rekordně špatnou bilanci: specifická ztráta dosáhla −2 865 milimetrů vodního ekvivalentu. Pro srovnání: průměrná alpská ztráta se v období 2000–2014 pohybovala kolem −700 milimetrů ročně. Dachstein tedy za jedinou sezonu překonal celoalpský roční průměr čtyřnásobně.
V praxi se tahle statistika projevuje dramaticky. V létě 2025 se po zhruba 3 500 letech definitivně oddělily Hallstattský a Schladmingský ledovec, dvě ledová tělesa, která po tisíciletí tvořila jednu souvislou plochu. Ustupující led odhalil části dřevěné podpěry vleku ze šedesátých let minulého století, dokonce i starou jízdenku. Krajina se mění doslova před očima návštěvníků.
Glaciolog Klaus Reingruber pro
ORF Oberösterreich popsal, že po zmizení ochranné sněhové vrstvy dokáže odkrytý led v horkém létě odtávat tempem až deseti centimetrů denně. Nejde o celoroční průměr, ale o extrémní letní režim, který nastává stále dříve a trvá stále déle. Proč Ledovému paláci tikají hodiny rychleji než celému ledovci
Dachstein Eispalast se rozprostírá pouhých šest metrů pod povrchem. Tři minuty chůze od horní stanice panoramatické gondoly, přes slavný visutý most, a návštěvník sestoupí do chodeb, kde teplota drží kolem nuly celoročně. Uvnitř čeká čtrnáct zastavení výstavy „Erforsche den Gletscher“ (Prozkoumej ledovec), věnované mimo jiné Friedrichu Simonymu, rodákovi z Hrochova Týnce, který přes padesát let systematicky zkoumal právě zdejší ledovec a bývá označován za prvního rakouského glaciologa.
Jenže šest metrů ledu nad stropem síní představuje tenčí polštář, než si většina turistů uvědomuje. Provozovatel už dnes chrání palác bílými plachtami odrážejícími sluneční záření a aktivním chlazením. Samotná existence těchto opatření prozrazuje, jak křehká je rovnováha. Kritickou hranicí přitom nebude okamžik, kdy ledovec zmizí úplně; mnohem dříve nastane chvíle, kdy nad chodbami zůstane příliš málo stabilního ledu pro bezpečný provoz. Prosakující voda, deformace stropů a nestabilita okrajových zón pak dokončí zbytek.
Reingruber v rozhovoru pro Der Standard připustil, že při důsledném globálním klimatickém obratu by se led mohl časem znovu tvořit. Oficiální
tisková zpráva Horního Rakouska ovšem konstatuje otevřeně: ledovec v dnešní podobě zachránit nelze.
VIDEO Konec sjezdovek, nástup zážitků: jak Dachstein přežívá bez lyžařů
V březnu 2023 padla definitivní tečka za alpským lyžováním na dachsteinském ledovci. Vleky zmlkly, sjezdovky osiřely. Rakouský turistický portál Austria.info výslovně uvádí, že provoz byl ukončen trvale. Přesto první zima bez sjezdařů přinesla podle ORF meziročně asi o patnáct procent více hostů. Areál se přerodil z lyžařského střediska na vyhlídkovou a zážitkovou destinaci postavenou na panoramatu, visutém mostu, Ledovém paláci a skialpinistických trasách.
Pro české návštěvníky má tahle proměna zvláštní váhu. Region Schladming-Dachstein eviduje Česko jako druhý nejdůležitější zahraniční trh: v turistickém roce 2025 tvořili čeští hosté třináct procent všech zahraničních přenocování. Zánik Ledového paláce by znamenal ztrátu jedné z nejdostupnějších velkých ledovcových atrakcí v oblasti, kam Češi prokazatelně míří ve velkém počtu. Lanovka, most i panorama zůstanou, ale zážitek vstupu do nitra živého ledovce zmizí nenávratně.
Sezona 2026 běží: jak se dostat dovnitř, než bude pozdě
Letní provoz lanovky trvá od 9. května do 8. listopadu 2026, Ledový palác otevírá denně od devíti ráno do čtvrt na pět odpoledne. Kombinovaný lístek zahrnující gondolu i atrakce stojí 73 eur pro dospělého, samostatný vstup do atrakcí vyjde na 13,50 eur. V letních měsících je povinná rezervace konkrétního místa v gondole.
Příjezd vede k údolní stanici Dachstein Gletscherbahn v Ramsau am Dachstein. Parkování je omezené, provozovatel doporučuje autobus ze Schladmingu. Mýtná silnice je pro hosty lanovky zdarma po validaci jízdenky. Pevné boty a teplé oblečení patří k základní výbavě; uvnitř paláce panuje mráz i v červenci.
Zpráva
regionálního média ARF z 5. června 2026 varovala, že na ledovci chybějí oproti normálu zhruba dva metry zimní sněhové zásoby. Okno pro návštěvu zůstává otevřené. Široké už ale rozhodně není.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková