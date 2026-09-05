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Nemocnice otevírá ordinaci pro léčbu osteoporózy. Pacienti se už mohou registrovat

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O pacienty trpící osteoporózou neboli řídnutím kostí se bude ve Stodské nemocnici starat nová osteologická ambulance. Lidé, kteří trpí tímto onemocněním nebo prodělali náhlou zlomeninu při lehké zátěži a je u nich podezření na tuto diagnózu, se ale mohou do ordinace registrovat už nyní. Ambulance otevírá 10. září.
Nemocnice otevírá ordinaci pro léčbu osteoporózy. Pacienti se už mohou registrovat

Nemocnice otevírá ordinaci pro léčbu osteoporózy. Pacienti se už mohou registrovat

Zdroj: Jiří Kokoška, Nemocnice Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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