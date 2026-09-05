Nemocnice otevírá ordinaci pro léčbu osteoporózy. Pacienti se už mohou registrovat

Tým ambulance následně pacientům zajistí nejen potřebná vyšetření, ale také komplexní program léčby i prevence. Otevřením osteologické ambulance ve Stodě se zlepší místní i časová dostupnost této péče. Nejbližší ordinace jsou totiž v Plzni a Klatovech. Čekací lhůty jsou i několik týdnů. Se stárnutím populace se navíc budou spíše prodlužovat.
„Osteoporóza, tedy nemoc, při níž ubývá kostní hmota, je poměrně rozšířené onemocnění mezi lidmi od 50 let a zejména u žen,“ popisuje lékařka Iva Pešková, která ambulanci povede. „Přestože tuto nemoc lze již relativně snadno odhalit a přestože jsou jejími důsledky časté zlomeniny, snížení pohyblivosti nebo u nejzávažnějších případů dokonce i smrt, stále zůstává spousta nemocných, kteří o své diagnóze buď nevědí, nebo nenavštěvují lékaře a nemoc neřeší. Včasná léčba a prevence přitom snižují riziko dalších zlomenin a pomáhají zachovat soběstačnost a aktivní život.“
Právě tuto péči nabídne i osteologická ambulance Stodské nemocnice. „Lidem, kteří prodělali osteoporotickou zlomeninu, zprostředkují vyšetření na denzitometru a laboratorní vyšetření. Nemocné i pacienty s vysokým rizikem vzniku onemocnění zařadí do programu FLS (Fracture Liaison Service), což je komplexní program prevence a péče o pacienty s osteoporózou a podezřením na ni. Moderní léčba dokáže onemocnění zpomalit a riziko dalších zlomenin i souvisejících komplikací výrazně snížit,“ říká mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.
Osteologickou ordinaci lze už nyní kontaktovat e-mailem a objednat se i telefonicky. „Do e-mailu je třeba uvést základní údaje o pacientovi, jako jsou jméno, příjmení, věk, pojišťovna, ideálně telefonický kontakt a buď již přímo nález z denzitometrického vyšetření, nebo doporučení ošetřujícího lékaře k osteologické péči, případně popsat důvody podezření na onemocnění, například prodělání osteoporotické zlomeniny,“ upřesňuje Iva Pešková s tím, že zájemce bude postupně zpětně kontaktovat.
Osteoporózou trpí hlavně ženy
Osteoporóza postihuje osoby od 50 let, hlavně ženy, a s věkem její četnost stoupá. Ve věkové kategorii od 60 let trpí nemocí skoro třetina žen a desetina mužů. V ČR jde tedy o stovky tisíc osob. Vzhledem ke stárnutí populace lze očekávat, že celkový počet nemocných bude stoupat.
Příčin nemoci je více. „U žen je to ztráta produkce ženského hormonu estrogenu po menopauze a u mužů pokles produkce testosteronu. Příčinou je ale také nedostatečný příjem vápníku a vitaminu D ve stravě. Svou roli hraje i genetika, jiné nemoci a bohužel také některé léky. Kombinace těchto příčin vyvolává osteoporózu i v mladším věku, klidně i ve třiceti,“ popisuje jeden z předních českých odborníků na problematiku kostního metabolismu, diagnostiku a léčbu osteoporózy Richard Pikner ze sesterské Klatovské nemocnice. Ten také pomáhá se vznikem ambulance ve Stodě.
Už řadu let se lékař zasazuje o to, aby se zvýšil včasný záchyt a léčba nemocných byla co nejefektivnější. K této snaze patří právě i rozšiřování osteologických ordinací a pracovišť denzitometrie.
Ve Stodě se zatím otevírá ambulance. „Rádi bychom v dohledné době ale pořídili i denzitometr, abychom všem našim pacientkám uměli zajistit potřebné komplexní vyšetření a plný komfort léčby v jednom místě,“ doplnil ředitel Stodské nemocnice Daniel Hajšman s tím, že zatím provádí denzitometrické vyšetření s čekacími lhůtami v řádech dnů například sesterská Domažlická nemocnice.