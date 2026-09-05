Lucie Bílá si zapálí oheň v kamnech a usne přímo na nich. Její chalupu v Českém ráji by chtěl vidět každý, kdo miluje venkov

Žádný designérský showroom, žádná katalogová rekonstrukce. Stavení o rozloze zhruba 140 metrů čtverečních na pozemku přesahujícím sedm tisíc metrů čtverečních dýchá venkovskou minulostí. Bílá o tomhle místě opakovaně mluví jako o azylu, kde se jí odpočívá nejlépe ze všech koutů Česka. A právě detaily interiéru vysvětlují proč.
Pec jako srdce domu, kde zpěvačka usíná a zdají se jí krásné sny
Dominantou celého obytného prostoru zůstává velká vyhřátá pec. Stojí uprostřed místnosti, která propojuje obývací část, kuchyňku i jídelnu, a funguje jako gravitační střed chalupového života. Bílá popisuje rituál, který se opakuje: večer zatopí, posadí se, přikryje objemnou duchnou a čte. Postupně usíná. Právě na peci se jí podle vlastních slov zdají nejkrásnější sny, což spojuje s vůní dřeva, teplem a pocitem naprostého bezpečí.
Za pecí stojí válenda, takže spaní na vyhřátém povrchu není jedinou možností odpočinku. Spíš jde o volbu. O vědomé rozhodnutí zpomalit způsobem, který si člověk vybaví z vyprávění prarodičů, ne z lifestylového magazínu.
Malované skříně, přiznané dřevo a nádobí na policích: co vytváří dojem staletí
Staročeský charakter interiéru drží několik prvků najednou. Dřevěná podlaha přechází do dřevěného stropu, takže celý prostor obklopuje přírodní materiál. Malované skříně, lidově zdobený úložný nábytek s květinovými a figurálními motivy, dodávají místnostem muzejní nádech, aniž by působily jako exponáty. Police podél stěn nesou keramické talíře a hrnečky, rozestavěné tak, jak to bývalo v selských kuchyních.
Moderní designové prvky v dostupných záběrech prakticky chybí. Dispozice s propojeným obytným prostorem naznačuje funkční stavební úpravy, ovšem vizuální dojem zůstává rustikální. Podle nás právě v tom spočívá největší síla celého místa: chalupa vypadá obydleně, nikoli inscenovaně. Působí, jako by v ní někdo žil celá desetiletí, a prostě neměl důvod cokoli měnit.
Korálky, andělíčci a růžence: ruční práce s charitativním přesahem
Večery na chalupě Bílá tráví i manuální tvorbou. Z korálků navléká andělíčky a růžence, které pak putují do e-shopu na luciebila.com. Růženec „Štěstíčko“ stál při naší kontrole webu 500 Kč a provozovatel obchodu, spolek Charita Lucie Bílé, výtěžek směřuje na kompenzační pomůcky pro lidi s těžkým zdravotním postižením. V lednu 2024 zpěvačka v rozhovoru pro Seznam Zprávy hovořila o padesáti darovaných vozících a jednom bezbariérovém automobilu; o rok později média uváděla už šedesátý vozík.
Charitativní stánek doprovází i koncertní turné, na oficiální stránce turné se u jednotlivých vystoupení objevuje poznámka „LB Charitativní stánek ANO“. Korálky z chalupové dílny tak cestují od vyhřáté pece v Líšném až na pódia po celé republice.
Líšný a Maloskalsko: krajina, která dává chalupě kontext
Obec Líšný leží v bezprostřední blízkosti Malé Skály, kterou oficiální turistický web označuje za „Perlu Českého ráje“. Okolí nabízí skalní hrad Vranov–Pantheon, zříceninu Frýdštejn, Besedické skály, Zbirohy i vyhlídky na Kozákově. Cyklotrasa Greenway Jizera v úseku Turnov–Dolánky–Malá Skála–Líšný zaznamenala za rok 2024 přes 158 tisíc průchodů a průjezdů; tahle část Českého ráje rozhodně nepatří k zapomenutým adresám.
Do Líšného se dá dojet vlakem na místní zastávku nebo autobusovou linkou 862 přes Malou Skálu a Železný Brod. Samotná chalupa ovšem zůstává soukromým prostorem. Bílá ji tak veřejně pojmenovává a interiér pustila ven jen výjimečně. Okolní krajinu ale sdílí s tisíci turistů, kteří tudy každoročně procházejí.
Proč se zpěvačka vrací právě sem: příběh chalupy, která přežila rozchod
Nemovitost v Líšném původně pořídila společně s Petrem Kratochvílem. Po rozchodu ji prodali, jenže pouto ke krajině a stavení bylo silnější, a tak si Bílá chalupu později odkoupila zpět. V květnu 2024 řekla, že kdyby měla možnost zastavit se a odpočinout, zamířila by právě sem. O necelý rok později přiznala, že na chalupě dva roky nebyla. A v srpnu 2026 už z ní sdílela čerstvé fotografie interiéru.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák