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Pastrňák po první výplatě v NHL koupil mamě dárek. Dostal za něj facku a slova, která si pamatuje dodnes

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Šála Burberry za necelých patnáct tisíc korun. Tak vypadal první luxusní dárek, který David Pastrňák pořídil mamě z prvních peněz v NHL. Odměnou mu byla facka.
Pastrňák po první výplatě v NHL koupil mamě dárek. Dostal za něj facku a slova, která si pamatuje dodnes

Pastrňák po první výplatě v NHL koupil mamě dárek. Dostal za něj facku a slova, která si pamatuje dodnes

Zdroj: Boston Bruins
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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