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V Malých Hošticích na Opavsku našli sovětskou raketu z druhé světové války

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Při výkopových pracích v Malých Hošticích na Opavsku našli lidé neřízenou sovětskou raketu M-31 Váňuša z období druhé světové války. Raketa má ráži 300 milimetrů a obsahuje 29 kilogramů trhaviny. Jejím účelem bylo zejména ničení plošných a opevněných cílů.
V Malých Hošticích na Opavsku našli sovětskou raketu z druhé světové války

V Malých Hošticích na Opavsku našli sovětskou raketu z druhé světové války

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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