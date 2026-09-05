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Mýty a fakta o nacistickém zlatě v jezeře ToplitzPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jezero Toplitz (Toplitzsee) leží ve štýrských Alpách a je specifické svým úzkým, protáhlým tvarem. Nebýt ničivého světového konfliktu ve 20. století, znali by jej snad jen přírodovědci a turisté.
Mýty a fakta o nacistickém zlatě v jezeře Toplitz
Zdroj: EllyMiller / Depositphotos
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