Kartonová rolička od toaletního papíru zvládne v domácnosti pět věcí, za které byste jinak platili. Většina lidí ji vyhodí

Když jsme sečetli ceny nejbližších kupovaných ekvivalentů v českých e-shopech, dostali jsme se na orientačních 491 Kč. Každá z těch pěti proměn přitom zvládne i člověk, který naposledy držel nůžky ve škole.
Pět proměn jedné ruličky a kolik stojí jejich kupované alternativy
Abychom porovnali domácí řešení s tím, co nabízejí regály, prošli jsme aktuální nabídku IKEA, OBI i Alzy.
Využití ruličky Placený ekvivalent Orientační cena Manžeta na svázání kabelů RABALDER kabelový organizér (IKEA) 79 Kč Rozřezané přepážky do zásuvky VARIERA rozdělovač (IKEA) 199 Kč Rozložitelný sadbovací kelímek Rašelinový květináč 2 × 12 ks (OBI) 49 Kč Zploštělá hubice na spáry Štěrbinová hubice (Alza) 95 Kč Ochranný tubus na drobnosti UPPDATERA krabice (IKEA) 69 Kč Celkem 491 Kč
Jde o orientační součet pěti nejlevnějších ekvivalentů, které jsme v českých obchodech dohledali. Ukazuje, že i banální odpadový materiál má měřitelnou hodnotu.
Jak přesně ruličku proměnit v organizér, hubici i květináč
Tři z pěti využití zvládnete bez jakékoli úpravy nebo s jedním střihem.
Kabelová manžeta. Stočený nabíjecí kabel, sluchátka nebo USB šňůru prostě zasuňte dovnitř. Hotovo. Dutinka drží svazek pohromadě a v šuplíku se neplete s ostatními.
Přepážky do zásuvky. Rozstříhejte váleček na kratší prstence nebo poloviny, postavte je na výšku vedle sebe. Vznikne modulární mřížka, která oddělí baterie, kancelářské sponky, gumičky nebo šroubky. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Improvizovaná štěrbinová hubice. Nasaďte ruličku na konec hadice vysavače a volný konec silně zmáčkněte do plochého profilu. Takhle zúžený otvor protáhnete do kolejnic oken, drážek posuvných dveří nebo úzkých mezer za nábytkem. Komerční štěrbinové hubice fungují na totožném principu: zužují proud vzduchu, a tím zvyšují sací výkon v těsných prostorech.
Sadbovací kelímek. Tady je práce o trochu víc. Rozřízněte dutinku na díly vysoké zhruba 5 až 7 centimetrů. Na spodním okraji udělejte čtyři zářezy a přeložte vzniklé chlopně dovnitř jako dno krabičky. Naplňte vlhkým substrátem, zasejte jedno semeno a postavte do misky. Podle University of Georgia Extension se tenhle postup hodí zejména pro větší semena: fazole, kukuřici, okurky či tykve, tedy druhy citlivé na přesazování. Zásadní detail: po přesazení do záhonu nesmí žádná část kartonu vyčnívat nad půdu. Jinak funguje jako knot a odtahuje vláhu od kořenů.
Ochranný tubus. Delší ruličky od kuchyňských utěrek poslouží jako pouzdro na vánoční ozdoby, drobné nářadí nebo srolované dokumenty. Proč opětovné využití dává větší smysl než modrý kontejner
Český třídicí rádce
Jak třídit řadí ruličku od toaletního papíru mezi papírový odpad a zároveň ji popisuje jako materiál z méně kvalitního papíru. Pro většinu lidí je proto „hotovým odpadem“ ve chvíli, kdy dojde poslední list. Jenže v odpadové hierarchii stojí opětovné použití výš než recyklace. Každá dutinka, kterou proměníte v organizér nebo sadbovač, obejde celý cyklus svozu, třídění a zpracování.
A pokud ji nakonec nevyužijete? Čistou a suchou ruličku hoďte do modrého kontejneru. Materiál Ministerstva životního prostředí navíc připouští, že v malém množství může skončit i v domácím kompostu. Vždy ale platí lokální pravidla vaší svozové firmy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák