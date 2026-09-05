Kakaové Fanta řezy s pomerančovou šťávou jsou sladkou vzpomínkou na dětství

Fanta řezy pro mě vždycky znamenaly návrat do dětství. Vzpomínám si, jak je maminka vytahovala z trouby pokaždé, když se doma slavily narozeniny, a já jsem netrpělivě čekala hlavně na tu oranžovou vrstvu nahoře. Byla průsvitná, trochu se chvěla a voněla po pomerančovém nápoji. Letos jsem tenhle recept po letech vytáhla ze šuplíku znovu, jen jsem ho upravila po svém: místo klasického piškotu jsem sáhla po kefírovém těstě, tvarohový krém jsem udělala se šlehačkou a pudinkem za studena, přidala mandarinky a nakonec i známé želé z Fanty. Dopadlo to přesně tak, jak jsem si pamatovala. A možná o něco líp.
Na těch řezech mě pořád baví hlavně jejich
trojvrstvá stavba. Dole kakaový korpus, který díky kefíru zůstane vláčný. Uprostřed , pevný, ale ne těžký, drží ho pudink za studena. A nahoře lesklé želé z Fanty, které celý tvarohový krém uzavře do dezert oranžové vrstvy. U nás doma mizí podobné plechy rychle, někdy až podezřele rychle. Tentokrát jsem ho nechala schválně vzadu v lednici a rodině oznámila, že se nesmí sahat. Chvíli to fungovalo. Vydržel o den déle než obvykle, což už považuju za malý úspěch.
Můj tip zní: Pudink za studena do krému rozmíchejte nejdřív s jednou lžící tvarohu zvlášť, teprve potom ho přidejte do zbytku. Krém se tak nesrazí do hrudek. Šlehačku vyšlehejte do pevného sněhu a zapracujte ji po lžících, ne najednou. Krém si pak udrží lehkost. Recept na kakaové Fanta řezy s tvarohovým krémem a mandarinkami
Z jednoho plechu o velikosti zhruba 30 × 40 cm vznikne asi 20 až 24 řezů, podle toho, jak velké je nakrájíte. Celková délka přípravy: přibližně 2,5 hodiny (nejlépe připravit den předem) Ingredience k přípravě Z čeho vyrobit kakaové kefírové těsto 4 vejce 1 hrnek kefíru (přibližně 200 ml) ½ hrnku oleje (přibližně 100 ml) 1 hrnek polohrubé mouky 1 hrnek hladké mouky 1 hrnek cukru krupice 1 prášek do pečiva 3 polévkové lžíce mletých ořechů 2 kávové lžičky kakaa Na tvarohový krém potřebujete 1 tvaroh (250 g, měkký nebo polotučný) 2 vanilkové cukry 1 šlehačka (250 ml, 33% tuk) 1 pudink oříškový nebo vanilkový za studena (bez vaření) Čím odzdobit mandarinky (1 až 2 konzervy nebo čerstvé, podle sezóny) čoko lupínky na posypání Fanta želé: 800 ml pomerančové Fanty 2 vanilkové pudinky (k vaření) 2 polévkové lžíce cukru Postup přípravy Fanta řezů s kakaovým korpusem
1.
Předehřejte troubu na 180 stupňů a připravte si plech přibližně 30 × 40 cm. Buď ho vyložte pečicím papírem, nebo ho lehce vymažte olejem a vysypte moukou. Vejce vyklepněte do mísy, přisypte cukr krupice a šlehejte ručním mixérem asi 5 minut, až směs zesvětlá a nabude na objemu.
2. Do vyšlehaných vajec přilijte
kefír a olej a jen krátce promíchejte. Obě mouky zvlášť smíchejte s práškem do pečiva a kakaem, pak je prosejte do vaječné směsi. Přidejte mleté ořechy a stěrkou vypracujte hladké těsto. Nepřehánějte to, stačí, až zmizí moučné hrudky.
3. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho do všech rohů. Vložte do trouby a pečte
25 až 30 minut. Hotovost zkontrolujte špejlí, která musí vyjít suchá. Upečený korpus nechte úplně vychladnout přímo na plechu. Teplý základ by krém neudržel.
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4. Mezitím připravte
tvarohový krém. Pudink za studena nejdřív rozmíchejte v jedné lžíci tvarohu dohladka a pak směs vmíchejte do zbytku tvarohu spolu s vanilkovými cukry. Šlehačku vyšlehejte dotuha a opatrně ji po lžících zapracujte do tvarohové hmoty. Krém má být pevný, ale pořád lehký.
5. Vychladlý korpus potřete
tvarohovým krémem po celé ploše. Na něj rozložte mandarinkové plátky, okapané z konzervy nebo čerstvé, oloupané. Dejte je klidně blíž k sobě, po nakrájení má být v každém řezu aspoň kousek mandarinky. Plech pak vložte na 30 minut do lednice, aby krém před zalitím želé zpevnil. Foto: Cooky.cz, Rozložíme mandarinky Teď přijde ta nejlepší část – Fanta želé
1. Odměřte
800 ml Fanty a asi 150 ml z ní nalijte stranou do hrnce. Do toho menšího množství vsypte 2 vanilkové pudinky a 2 lžíce cukru a rozmíchejte do hladka, aby v směsi nezůstaly hrudky. Zbytek Fanty přiveďte v hrnci k varu.
2. Do vroucí Fanty přilijte rozmíchanou pudinkovou směs a za stálého míchání vařte
2 až 3 minuty, až směs zhoustne. Pak ji odstavte a nechte trochu vychladnout, zhruba 10 minut. Nemá být horká, ale zároveň nesmí začít tuhnout, jinak se bude špatně rozlévat.
3. Vlažné
Fanta želé opatrně nalijte přes mandarinky na vychlazený krém. Nejlepší je nalévat ho přes lžíci, proud pak není tak prudký a neporuší vrstvu pod sebou. Plech vraťte do lednice a nechte tuhnout minimálně 60 minut, nejlépe přes noc.
4. Před podáváním posypte povrch
čoko lupínky. Dodají příjemný kontrast k hladkému želé. Řezy krájejte ostrým nožem namočeným v horké vodě, řez pak bude čistší. Uchovávejte je v lednici, kde vydrží v dobré kondici 2 až 3 dny – pokud je do té doby někdo nesní. Foto: Cooky.cz, Fanta řezy Tipy redakce: Kefír místo podmáslí: Kefír v těstě není jen obyčejná náhrada tekutiny. Jeho lehká kyselost reaguje s práškem do pečiva a korpus je pak nadýchanější a vlhčí, než když použijete mléko. Když kefír není po ruce, podmáslí nebo řídký bílý jogurt poslouží stejně dobře. Fanta a její alternativy: Pomerančová Fanta je klasická volba, ale recept funguje i s jiným syceným nápojem, třeba s ananasovým džusem nebo citronovou limonádou, pokud chcete kyselejší tón. Pamětníci mimochodem připomínají, že se před čtyřiceti lety místo Fanty používal sirup ředěný vodou. Variace k tomu receptu prostě patří. Pudink za studena, pozor na konzistenci: Různé značky pudinků za studena mají odlišnou hustotu. Když je krém po přidání šlehačky moc řídký, přidejte ještě lžíci pudinkového prášku rozmíchaného v lžíci tvarohu a znovu promíchejte. Je lepší to doladit hned, než pak zachraňovat krém na korpusu. Mandarinky z konzervy vs. čerstvé: Konzerva je praktičtější a mandarinky bývají stejně sladké, ale čerstvé plátky mají výraznější chuť a nejsou obalené sirupem. Když sáhnete po čerstvých, dobře je osušte papírovou utěrkou, aby zbytečná šťáva nerozředila krém pod nimi. Čoko lupínky až těsně před podáváním: Když je nasypete moc brzy a dáte řezy zpátky do lednice, vlhkost je změkčí a ztratí křupavost. Posypte je až ve chvíli, kdy plech půjde na stůl. Kontrast s hladkým želé je pak nejlepší.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková