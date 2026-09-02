VIDEO: Jihlavská brána už brzy dostane finální nátěr. Odstín ovlivní sluneční svit

„Teď se zhruba měsíc řeší další fáze oprav, a to povrchová úprava. Zhruba před rokem bylo na stole hned několik způsobů řešení. Dnes jsme během kontrolního dne řešili barevnosti,“ naznačil architekt a také radní města Jihlavy Jaroslav Huňáček (ODS a KDU-ČSL).
Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude brána nakonec natřená. Huňáček připomněl loňské debaty, během kterých byly na stole dvě varianty. Část lidí si přála zachování čistých kamenných zdí, druhá část hladkou omítku.
Radní Jihlavy dodal, že se u této významné památky počítá s tím, že barva bude stárnout, a to poměrně rychle.
„Aby to dostalo nějakou patinu a veřejnost s barvou byla rychle ztotožněná,“ dodal Huňáček.
Brána Matky Boží vysoká 24 metrů je jedinou dochovanou bránou z původních pěti středových městských bran. Zmíněné hodiny se na ní objevily při renovaci v roce 1853.
„My se nyní vracíme k hodně starému historickému stavu. Toto řešení z estetického hlediska znamená zachování - zvlášť při ostrém bočním světle, ale i obecně - struktury kamene, který není opatřen omítkou, ale je opatřen ochrannou vrstvou," řekl dnes dopoledne Petr Severa z telčského pracoviště Národního památkového ústavu.
Podle Huňáčka bude mít věž jemné pískové odstíny, v horní části světlejší. Světlá barva nátěru pomůže tomu, aby se tmavý kámen příliš nenahříval a nerozpínal.
„Zároveň bude vrstvou, která pomůže předejít prasklinám, zatékáním vody a dalšímu poškození,“ vysvětlil Severa.
Huňáček si velmi pochvaluje nejen průběh samotné rekonstrukce, ale i to, že se podařilo sehnat téměř dvacetileté pálené vápno. „
Což je v dnešní době skoro historický relikt,“ pousmál se jihlavský architekt.
Na to, že se tato významná jihlavská památka musela opravit, upozornil primátor
Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL). „Stavba by měla být dokončena v listopadu, interiéry by ale měly být hotové do března příštího roku. Finální částka není nakonec tak vysoká, jak jsme si mysleli, a pohybuje se kolem 12 milionů korun,“ vyčíslil primátor Petr Ryška. A dodal, že návštěvnici si bránu po důkladné rekonstrukci prohlédnou na jaře 2027.
Jak během prohlídky stavby prozradil Severa, zrestaurovány byly také hodiny, které mají za sebou i pozlacení. Co se týče finálního odstínu fasády, tak Severa vysvětluje, že by měl zůstat zachovaný rozdíl mezi horní částí, která byla vždy světlejší, a spodní tmavší. „
Ta byla tmavší tím, že byl vidět kámen,“ říká Severa.
Další zajímavostí je i to, že odstín fasády po opravách se bude mírně měnit. Podle Severy bude záležet na intenzitě slunečního svitu.
„Při prudkém slunci bude odstín světlejší, když bude pod mrakem, tak to bude tmavší. Proměnlivá je i fasáda na kostele sv. Ignáce,“ připomněl Petr Severa.
Bránu v novém kabátu si lidé alespoň zvenku budou moci prohlédnout už během listopadu po demontáži lešení, které je zakryté plachtou, na níž je zachycená brána ve své původní podobě.