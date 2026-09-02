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VIDEO: Jihlavská brána už brzy dostane finální nátěr. Odstín ovlivní sluneční svit

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Rekonstrukce dominanty Jihlavy – Brány matky Boží – se dostala do další důležité fáze. Odborníci se nyní dohodli na tom, jaký bude její finální povrch a jeho odstín. Návštěvníci bránu znovu navštíví příští rok na jaře.
VIDEO: Jihlavská brána už brzy dostane finální nátěr. Odstín ovlivní sluneční svit

VIDEO: Jihlavská brána už brzy dostane finální nátěr. Odstín ovlivní sluneční svit

Zdroj: Lenka Dvořáková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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