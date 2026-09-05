Michal Tučný dostal chalupu díky laskavosti Růžičkové. Po zpěvákově smrti ji vdova nabízela za 8 milionů, prodala ji za zlomek

Původní požadavek činil osm milionů. Rozdíl čtyři a půl milionu, tedy sleva přes 56 procent, bolestně ilustroval, jak daleko se rozevřely nůžky mezi sentimentální hodnotou místa a tím, co byl trh ochoten zaplatit. A celý řetězec událostí se odvíjel od jednoho gesta Heleny Růžičkové, které se v mediální zkratce zjednodušilo na „dala mu chalupu“.
Jak Helena Růžičková přenechala Tučnému cestu k jihočeskému statku
Usedlost v Hošticích patřila příbuzným režiséra Zdeňka Trošky. Když se rodina rozhodla stavení nabídnout k prodeji, Troška oslovil Helenu Růžičkovou. Ta o koupi uvažovala, jenže s manželem Jiřím v té době hodně cestovala po zájezdech a se synem Jirkou neměla kapacitu pustit se do správy rozlehlého hospodářství. Ustoupila a uvolnila místo Michalu Tučnému, který podle dobových vzpomínek „strašně sháněl“ chalupu v jižních Čechách.
Právně tedy nešlo o dar ani o převod mezi Růžičkovou a Tučným. Prodávající stranou zůstali Troškovi příbuzní, kupujícím se stal zpěvák s manželkou Martou. Růžičková jim de facto přenechala příležitost. Sama si místo hoštické usedlosti pořídila bývalou stodolu čp. 66 ve Slatině u Horažďovic, kterou s Jiřím vlastnoručně přestavovali a kde herečka v posledních letech života i bydlela.
Cenový pád od sedmi milionů ke třem a půl: proč nikdo nechtěl zaplatit víc
Po Tučného smrti v roce 1995 zůstala Marta na statku dalších patnáct let. Vazba k místu, kde s Michalem nejdřív trávila víkendy a odkud se postupně stal trvalý domov, držela silně. Zlom přišel kolem roku 2010, nový partner, stěhování do dřevostavby nad Hošticemi a narůstající náklady na údržbu rozlehlého stavení.
V srpnu 2010 se usedlost objevila v nabídce za sedm milionů korun. Realitní kancelář Martu upozorňovala, že částku kolem deseti milionů by nikdo nesložil. Přesto se původní očekávání pohybovalo vysoko. Následovala série prohlídek, při nichž se část zájemců přišla spíš podívat na místo, kde žil „Poslední kovboj“, než skutečně kupovat. V květnu 2011 klesla nabídková cena na 4,9 milionu, a stále bez kupce. Teprve na podzim 2012 se podle Aha! objevil podnikatel, který stavení získal za 3,5 milionu. Dobové zdroje jej označují za milovníka country, jenž chtěl objekt zachovat v původním rázu a provést jen dílčí modernizaci.
Pro Martu šlo o emotivně těžké, avšak prakticky vynucené rozhodnutí. Sama opakovaně říkala, že na údržbu velkého hospodářství už nemá síly.
Kde dnes v Hošticích hledat stopu Michala Tučného
Obec se 156 obyvateli v okrese Strakonice dnes zpěvákův odkaz nese jinak, než by čekal ten, kdo zamíří přímo k chalupě. Oficiální stránky Hoštic mezi místními zajímavostmi uvádějí hrob Michala Tučného, Hostinec U Miluny či filmová místa, samotnou usedlost ale v přehledu nenajdete. Dům zůstává soukromým majetkem bez veřejně dohledatelného návštěvnického režimu.
Živou kulturní stopu drží především dvoudenní festival Poslední kovboj, konaný každoročně v areálu Hostince U Miluny.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák