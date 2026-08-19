Komiksová pecka od HBO. Očekávaní Lanterns jsou online a překonávají očekávání

Green Lantern
je jedním z nejslavnějších hrdinů ze stáje DC, jemuž se ovšem dosud vedlo zejména v komiksech. Jeho jediné filmové dobrodružství s Ryanem Reynoldsem
totiž skončilo nechvalně známou katastrofou a jedním z nejvysmívanějších komiksových filmů své doby, z něhož si zpětně dělala legraci i hlavní hvězda. Od té doby už ovšem uplynulo dost času, a tak to mezigalaktičtí strážci spravedlnosti s mocným zeleným prstenem zkusí v hrané podobě znovu, tentokrát v novém univerzu se seriálem Lanterns
pod záštitou Jamese Gunna
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Jak název napovídá, tentokrát těch Green Lanternů dostaneme mnohem více. Seriál se bude konkrétně soustředit na vztah protřelého Hala Jordana (Kyle Chandler) a jeho potenciálního nástupce Johna Stewarta (Aaron Pierre). Ústřední dvojice dorazí do Nebrasky, do typického amerického zapadákova, kde se snaží vyřešit záhadné vraždy, které nemají zrovna pozemské kořeny a mají mezigalaktický přesah. Pokud však hledáte typickou komiksovku plnou akce a pestrobarevných kostýmů, čeká vás zde velké překvapení.
Jak totiž napovídá synopse, Lanterns se rozhodli jít zcela jinou cestou a kombinují komiksové základy s drsnou detektivkou a v jisté míře i realističtějším pojetím. Zápletka okolo tajemných vražd i dynamika ústřední dvojice bývají v zahraničních recenzích často přirovnávány dokonce až k Temnému případu a už první díl vám jasně ukáže, že toto srovnání není tak úplně mimo. Zasazení na americký zapadákov dává komiksovým základům mnohem zemitější a realističtější tvář, dialogy připomínají ta nejšpičkovější HBO dramata, počin se nebojí otevírat i trochu náročnější a ambicióznější témata, a i když ona komiksovost prosakuje seriálem postupně samozřejmě více, stále si dle ohlasů udržuje svou originalitu a svěžest.
Kritici proto dávají seriálu jasný palec nahoru a po první epizodě se s nimi shodují i nadšení diváci. Na kritickém webu Rotten Tomatoes nasbíral seriál zatím 94 % kladných recenzí s velmi solidním ratingem 7,6; diváci jsou pak prozatím nadšeni z 87 %. James Gunn tak možná svůj DC vesmír konečně rozšíří o patřičně osobitý projekt a HBO má možná nakročeno k dalšímu seriálovému hitu. Jeho první díl si můžete už nyní vychutnat na HBO Max, další epizody budou přibývat každé pondělí.
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Zdroj: HBO Max, Rotten Tomatoes