Vepřová panenka s omáčkou z lišek a bramborovými kroketami: Slavnostní jídlo, které vynikne v sezóně čerstvých hub, která snad přijde i letos

Houby sbírám ráda a ještě radši je připravuji a jím. Na všechny možné způsoby. Když je potřeba uvařit něco dobrého a přitom trochu luxusnějšího, beru vepřovou panenku všemi deseti. Upeču dorůžova, k tomu lišková omáčka a domácí bramborové krokety. Na talíři to vypadá jako kdybychom něco slavili, ale žádná velká věda to není. Panenka se nejdřív zprudka opeče a pak dopéká v troubě, omáčku drží pohromadě lišky, smetana a trocha citronové šťávy.
Maso je jemné,
má výraz a krokety přidají křupnutí přesně ve chvíli, kdy je to potřeba. Doma ho dělám hlavně tehdy, když se objeví omáčka čerstvé houby. Funguje ale i v obyčejnou sobotu, když člověk chce posunout oběd o kousek výš. Bez velkého vyvařování.
Jeden drobný tip: Panenku po upečení hned nekrájejte. Pár minut v alobalu udělá svoje a šťáva zůstane uvnitř. Na servírování je ten rozdíl znát hned. Lišky a panenka jsou sázka na jistotu
Lišky mají proti jiným houbám jednu výhodu, kterou člověk v pánvi ocení okamžitě: ani po krátké tepelné úpravě se nerozpadnou a drží tvar. V omáčce tak zůstávají vidět, nejsou rozvařené na kaši. Kyselost z citronové šťávy jim navíc sedí, protože zvýrazní chuť a smetanovou omáčku trochu odlehčí. Recept na poctivou vepřovou panenku s liškovou omáčkou a bramborovými kroketami
Doba přípravy: 25 minut Doba tepelné úpravy: 35 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 60 minut Ingredience pro přípravu
Maso: 1 ks vepřové panenky 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 2 lžíce oleje
Lišková omáčka: 1 miska čerstvých lišek 1 ks šalotky 2 lžičky citronové šťávy 50 ml bílého vína 50 ml vývaru 200 ml smetany ke šlehání 1 lžička hladké mouky 1 lžička másla podle chuti sůl
Bramborové krokety: 300 g uvařených brambor 1 vejce 3 lžíce sušené smažené cibule 40 g anglické slaniny 80 g hrubé mouky podle chuti sůl podle chuti pepř podle potřeby olej na smažení Postup přípravy šťavnaté vepřové panenky s liškovou omáčkou a domácími kroketami
1.
Vepřovou panenku očistěte od blan. Osolte ji a lehce opepřete ze všech stran. Mezitím rozehřejte pánev s olejem a troubu nastavte na 160 °C.
2. Na rozpálené pánvi panenku
zprudka opečte ze všech stran dozlatova. Nejde o dlouhé smažení, spíš o rychlé zatažení povrchu, aby maso zůstalo uvnitř šťavnaté.
3. Opečenou panenku přesuňte do
alobalu, zabalte ji a vložte do trouby na 20 minut při 160 °C. Kdo vaří na chatě nebo v menší kuchyni, tomu poslouží klidně i remoska. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Vepřovou panenku dokončíme v troubě zabalenou do alobalu Mezitím připravte krokety
4.
Slaninu nakrájejte najemno a na pánvi ji pomalu vyškvařte. Brambory rozmačkejte, osolte, opepřete a přidejte vejce, smaženou cibuli, slaninu a hrubou mouku.
5. Směs dobře promíchejte a zpracujte v vláčné těsto. Když bude příliš řídké, přisypte ještě trochu mouky, ale po troškách. Krokety nemají být tvrdé ani dusivé.
Takové bramborové krokety jste ještě nikdy neochutnali. Vůbec se nesmaží a chutnají 10x lépe
6. Z těsta tvarujte menší
kuličky nebo válečky. Odkládejte je na prkénko nebo talíř lehce poprášený moukou, ať se nepřichytí.
7. V hlubší pánvi nebo menším hrnci rozehřejte
olej a krokety smažte dozlatova. Hotové nechte okapat na papírovém ubrousku, aby zůstaly lehčí. Zdroj: Nillerdk, Creative Commons Attribution 3.0, Hotové krokety pokládáme na papírovou utěrku kvůli odsátí tuku
8. Do výpeku po mase vložte najemno nakrájenou
šalotku a krátce ji orestujte. Přidejte očištěné lišky, zakápněte je citronovou šťávou a znovu promíchejte.
9. Přilijte
bílé víno a nechte ho chvilku odpařit. Potom přidejte vývar a lehce osolte. Omáčka tak dostane plnější chuť, nebude jen smetanová.
10. Ve
smetaně rozmíchejte hladkou mouku a vlijte ji k liškám. Za občasného míchání krátce provařte, až omáčka zhoustne. Nakonec vmíchejte máslo a stáhněte z plotny.
11. Upečenou panenku vyndejte z trouby a nechte ji ještě
5 minut odpočinout v alobalu. Potom ji nakrájejte na silnější medailonky.
12. Na talíř rozdělte
bramborové krokety, přidejte plátky panenky a přelijte liškovou omáčkou. Podávejte hned, dokud jsou krokety křupavé a omáčka horká. Zbytky masa a omáčky uložte do lednice a spotřebujte nejlépe do druhého dne. Rady z domácí kuchyně Lišky nemyjte dlouho ve vodě: stačí je očistit štětečkem nebo je rychle opláchnout. Nasály by zbytečně vlhkost a v pánvi by se spíš dusily. Brambory na krokety nechte vychladnout: s chladnými vařenými bramborami se pracuje lépe a těsto se tolik nelepí. Panenku nepřepečte: u tohohle masa platí, že kratší čas bývá lepší než zbytečné vysušení. Každá trouba peče jinak, takže je dobré maso po dvaceti minutách zkontrolovat. Pokud chcete krokety připravit v klidu: uvařte si brambory den předem. Druhý den bývají sušší, lépe se tvarují a při smažení drží tvar spolehlivěji.
Toasty s masáky na másle a kmínu: Voňavá lesní svačinka pro nadcházející houbařskou sezonu
Obrázkový kvíz o houbách, které rostou v Česku: Zkušení houbaři poznají 10/10 fotek bez problémů