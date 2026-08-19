Rajčata i okurky žloutnou kvůli stejné chybě. Česneková směs za 12 Kč to zastaví

Ráno přijdete ke skleníku, spodní patro rajčat svítí žlutě a v hlavě se rozběhne poplach: plíseň, konec úrody, celý záhon. Jenže žlutý list sám o sobě není diagnóza. Může jít o přirozené stárnutí spodních listů, které rostlina prostě odstřihne od živin, o nedostatek dusíku, o kolonie mšic i o skutečnou plísňovou infekci.
Čtyři příčiny, čtyři různé signály
Než cokoli stříkáte, otočte list rubem nahoru a prohlédněte stonky i plody. Každá příčina žloutnutí zanechává jiný podpis:
- Přirozené stárnutí – žloutnou rovnoměrně nejspodnější listy, zbytek rostliny je zdravě zelený, roste normálně. Není co řešit, jen odstraňte suché listy.
- Nedostatek dusíku – celá rostlina je světle zelená, roste pomaleji, plody zůstávají malé. Žloutnutí začíná od starších listů. Po přihnojení se stav podle Cooperative Extension Ventura County obvykle zlepší během 7–10 dnů.
- Mšice – listy se kroutí a deformují, na spodní straně sedí kolonie, na povrchu lepí medovice. Žloutnutí je důsledek vysávání, ne infekce.
- Plísňová nebo houbová choroba – u plísně bramborové se objevují nažloutlé až olejovité skvrny od okrajů listů, rychle hnědnou; u padlí najdete bílý až šedý moučný povlak, typicky na starších listech.
Teprve třetí a čtvrtý scénář jsou důvodem k postřiku. U prvních dvou by česnek se sodou byl jako obvaz na hlad.
Co česnek a soda skutečně dokážou, a co ne
Domácí postřik z česneku a jedlé sody není babský mýtus, ale není ani zázračný lék. Za česnekem stojí konkrétní látka: alicin. Vzniká teprve po mechanickém poškození stroužku (rozmačkáním, rozřezáním), kdy se enzym alliináza setká se substrátem alliinem. Celé stroužky hozené do kbelíku s vodou proto nedávají stejný efekt jako důkladně rozdrcená kaše.
Výzkum na RWTH Aachen prokázal, že alicin v česnekové šťávě omezuje klíčení a růst infekčních struktur Phytophthora infestans, původce plísně bramborové. Ve stejné linii výzkumu evidovaného v databázi AGRIS/FAO snížila česneková šťáva i závažnost plísně okurkové na okurce. Biologická logika je jasná: alicin reaguje s thiolovými skupinami proteinů patogenu a brzdí jeho rozvoj.
Jedlá soda (hydrogenuhličitan sodný) funguje jinak. Posouvá pH na povrchu listu a poškozuje konidie padlí. Starší japonská studie ukázala silný efekt na klíčení konidií, slabší už na růst hyf. Zdroje z University of Florida ale upozorňují, že hydrogenuhličitan sodný dává jen omezenou kontrolu, funguje hlavně preventivně a po dešti se musí obnovovat. Navíc je fytotoxičtější než příbuzný hydrogenuhličitan draselný, který najdete v komerčních přípravcích.
Kombinaci „1 lžíce sody + česnek“ jako přesný laboratorně ověřený standard se v primárních zdrojích nepodařilo dohledat. Nejbližší opora pochází z Colorado State University Extension: experimentální směs s jednou lžící sody na přibližně 3,8 litru vody s trochou lehkého oleje jako smáčedla, s poznámkou „používejte na vlastní riziko“.
Jak postřik připravit a kdy ho nasadit
Praktický postup vychází z dílčích dat o alicinu a bikarbonátu, ne z jednoho univerzálního receptu. Berte ho jako nouzovou první reakci, ne jako registrovaný přípravek:
- Rozmačkejte 3–4 větší stroužky česneku a nechte je 15–20 minut reagovat na vzduchu, alicin potřebuje čas na vznik.
- Zalijte přibližně litrem vody, nechte vyluhovat několik hodin, ideálně přes noc.
- Přeceďte přes jemné sítko nebo plátno.
- Výluh nařeďte do celkového objemu zhruba 3,5–4 litrů vody, přidejte jednu polévkovou lžíci jedlé sody a pár kapek rostlinného oleje nebo tekutého mýdla jako smáčedla.
- Před plošným použitím otestujte na jednom listu, počkejte 24 hodin, zda se neobjeví popálení.
Stříkejte za suchého podvečera, důkladně i na spodní strany listů. Po dešti postřik zopakujte. V aktivní sezóně kontrolujte záhon minimálně jednou týdně.
Kdy má smysl stříkat: při prvních podezřelých skvrnách padlí, při začínajícím napadení plísní na listech, při menších koloniích mšic (i když u mšic je důkaz pro česnek slabší, spíš je odpuzuje, než likviduje).
Kdy už domácí postřik nestačí
Tady je tvrdá hranice, kterou žádná lžíce sody neposune. U plísně bramborové platí: jakmile se tmavé vodnaté léze objeví na stoncích a plodech a rostlina rychle kolabuje, kurativní domácí zásah podle dostupných zdrojů neexistuje. Napadené rostliny je třeba odstranit, a nekompostovat, aby se nákaza nešířila. U padlí je signál podobný: pokud je zasažená většina listové plochy, na ošetření je pozdě.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková