Hyský před zápasem s Crvenou zvezdou: Nechceme se bránit, chceme provokovat. Plzeň ale třikrát v řadě nevyhrála

Martin Hyský před čtvrtečním prvním zápasem play-off Evropské ligy proti Crveně zvezdě odmítl roli týmu, který přijede přežívat. „Nechceme se bránit, chceme provokovat,“ řekl v předzápasovém mediálním vystoupení. Slova, která by jindy mohla znít jako prázdné gesto, tentokrát mají oporu v tom, co se děje na druhé straně. Bělehradský klub 16. srpna představil nového trenéra Alberta Rieru, pouhé čtyři dny před výkopem na stadionu Rajka Mitiće. Plzeň sice vstoupila do sezony bídně, jenže právě teď má důvod věřit, že aktivní pojetí není hazard, ale nejlepší dostupná strategie.
Tři kola bez výhry, pak zlom proti Zlínu
Plzeňský start do ligového ročníku 2026/27 byl bolestivý. Dva body ze tří kol, špatná hra, veřejná nespokojenost vedení. Předseda představenstva Adolf Šádek v rozhovoru na klubovém webu z 11. srpna pojmenoval příčiny bez obalu: reprezentanti po náročném létě a mistrovství světa bez plné přípravy, část kádru mimo top formu, výkon pod standardem. Žádná izolovaná chyba, spíš kombinace faktorů, které se sešly v nejhorší možný moment.
Jenže 15. srpna přišla výhra 3:2 nad Zlínem. První ligové vítězství sezony. Hyský ho po zápase označil za „obrovské povzbuzení“ a pracoval s ním jako s impulsem, ne jako s povinným výsledkem. K datu čtvrtečního zápasu v Bělehradě tak série tří utkání bez výhry už neplatí. Plzeň jede na Balkán s čerstvým vítězstvím v zádech.
Proč „provokovat“ dává smysl právě teď
Když Hyský mluví o provokaci, nemyslí tím kopání do kotníků. Čte se pod tím aktivní fáze s míčem, výš postavené bránění a snaha vnutit soupeři vlastní rytmus: nutit Crvenu rozhodovat pod tlakem, presinkem, zrychlením po zisku míče. A právě tohle má šanci fungovat proti týmu v akutním trenérském přechodu.
Crvena zvezda dorazila k play-off s Plzní po dvojzápase s Hapoelem Beer Ševa, který skončil katastrofou: prohra 0:1 venku, pak 0:2 doma. Vypadnutí z kvalifikace Ligy mistrů vedlo ke krizové reakci: odchod dosavadního kouče a příchod Alberta Riery čtyři dny před výkopem. Riera sám slíbil, že „ve čtvrtek uvidíte jiný tým.“ Možná ano. Ale čtyři dny na nové automatismy, nový systém a novou komunikaci na hřišti, to je extrémně málo.
Plzeň má navíc kalendářní výhodu. Ligový zápas v Hradci Králové původně plánovaný na 23. srpna byl odložen, takže mezi Zlínem a Bělehradem měl Hyský celý týden výhradně na přípravu na Evropu. Čistý blok bez ligového rozptýlení. Proti soupeři, který si za tu dobu teprve zvyká na nového šéfa lavičky.
Co musí Plzeň v Bělehradě zvládnout
Aktivní plán neznamená bezstarostný plán. Stadion Rajka Mitiće je prostředí, které umí sežrat i zkušenější týmy, a Crvena zvezda má v kádru hráče schopné trestat každou chybu. Marko Arnautović (192 cm, čtyři kvalifikační zápasy, dva góly) je přesně typ útočníka, kterému nesmíte dovolit servis do vápna. Zavřít centrální prostor, hlídat první i druhý kontakt, nepouštět ho k centrům a dlouhým míčům.
Klíčové body pro čtvrteční večer:
- Neztratit laciné míče v rozehrávce, každá ztráta ve vlastní třetině je proti domácímu publiku pozvánka k tlaku.
- Přežít úvodních patnáct minut, Riera bude chtít ukázat „jiný tým“ hned od výkopu, atmosféra stadionu mu pomůže.
- Držet kompaktní střed, otevřený prostor mezi řadami je přesně to, co Arnautović a spol. potřebují.
- Odvézt výsledek, který nechá odvetu 27. srpna v Doosan Areně otevřenou.
Co je ve hře
Vítěz dvojzápasu postupuje do ligové fáze Evropské ligy, poražený padá do ligové fáze Konferenční ligy. Rozdíl v prestiži i pravděpodobných příjmech od UEFA je podstatný. Pro Plzeň jde o to, jestli bude hrát ve čtvrtek večer proti silnějším evropským soupeřům, nebo o patro níž.
Výkop ve čtvrtek 20. srpna 2026 ve 20:00 v Bělehradě. Odveta o týden později, 27. srpna v 19:00 v Plzni.
Plzeň nemusí být v Bělehradě silnější tým. Ale má moment, kdy může soupeře vychýlit z komfortu dřív, než si pod novým trenérem sedne. Takové okno se neotevírá často.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle