Kočka vydává 5 různých zvuků. Za jeden z nich ji lidé rádi trestají, situaci tím ale zhorší

Představte si situaci: přijde návštěva, natáhne ruku ke kočce a ta zasyčí. Většina lidí zareaguje okřiknutím, plácnutím nebo aspoň ostrým „ne!“. Logika je jasná, zvíře se chová špatně, je potřeba ho usměrnit. Jenže tahle logika funguje u lidí. U koček selhává. A neselhává trochu, selhává zásadně, s měřitelnými důsledky na psychiku zvířete i na vztah, který s ním majitel má. Odborná pracoviště od
ASPCA přes Cornell až po Feline Veterinary Medical Association se v tomto shodují jednoznačně. Co kočka syčením skutečně říká
Syčení patří mezi takzvané distanční signály. Kočka jím nekomunikuje „chci se prát“, ale „potřebuji víc prostoru“. Je to obranná vokalizace, která se objevuje ve chvíli, kdy zvíře vnímá hrozbu a nemá snadnou únikovou cestu. Cílem je zvětšit vzdálenost mezi sebou a zdrojem stresu, ať už je to cizí člověk, neznámá kočka, vysavač, nebo ruka veterináře.
Důležité je, co syčení
předchází. Kočka typicky nejdřív ztuhne, přitiskne uši, rozšíří zornice, stáhne se do sebe. Syčení přichází až jako eskalace, když tišší signály nikdo nezaregistroval. Vrčení signalizuje ještě vyšší míru ohrožení. A vytí či kvílení už může znamenat bolest, dezorientaci u starších koček nebo reprodukční chování u nekastrovaných jedinců. Každý zvuk má jinou intenzitu a jiný kontext. Syčení je v tomto spektru varování, ne útok. Proč trest nefunguje, a co přesně způsobí
Mechanismus je prostý. Kočka syčí, protože se bojí. Majitel ji potrestá, okřikne, plácne, stříkne vodou. Kočka si neodnese poučení „syčet nesmím“. Odnese si zkušenost: „Když se bojím, člověk je ještě nebezpečnější.“
Trest se sám stává dalším stresorem. Merck Veterinary Manual popisuje řetězec důsledků:
Nárůst strachu a úzkosti – kočka začne reagovat dřív a intenzivněji. Podmíněná obava z člověka – ruka, hlas nebo přítomnost majitele se stanou spouštěčem stresu. Obranná agrese – zvíře zahnané do kouta přejde od syčení ke kousnutí, protože se naučilo, že varování nefunguje. Poškození vztahu – důvěra, kterou kočka ke člověku měla, se rozpadá.
Feline Veterinary Medical Association to ve svém stanovisku k pozitivnímu posilování shrnuje jednoznačně: trest neodstraňuje příčinu emoce. Přidává další nepříjemný podnět k situaci, která už nepříjemná je. Výsledkem není poslušnější kočka, ale vystrašenější kočka s menší tolerancí k manipulaci.
Foto: Pieter Lansen - licence CC BY 2.0 Co udělat v momentě, kdy kočka zasyčí
Reakce by měla být přesným opakem trestu. Žádný křik, žádný dotek, žádné upřené oči.
Zastavte přibližování. Vy i návštěva. Odvraťte pohled. Přímý oční kontakt kočka čte jako hrozbu. Ustupte. Fyzicky se vzdálte, klidně i z místnosti. Nechte únikovou cestu. Kočka potřebuje vědět, že může odejít. Počkejte. Další kontakt až po zřetelném uvolnění: uši se vrátí dopředu, tělo se uvolní, kočka se začne věnovat běžným činnostem.
Přesnou dobu zklidnění odborné zdroje nekvantifikují. Záleží na intenzitě stresoru, temperamentu kočky i na tom, jak rychle tlak pomine. Prakticky: nechte kočku v klidu, zajistěte jídlo, vodu, toaletu a úkryt a nečekejte, že za pět minut bude jako dřív.
Kdy syčení přestává být jen chováním a začíná být příznakem
Jednorázové syčení na neznámého hosta je normální obranná reakce. Opakované, náhlé nebo kontextově nelogické syčení už může signalizovat zdravotní problém.
Varovné signály, které vyžadují veterinární vyšetření:
Kočka syčí při doteku konkrétní části těla, může jít o bolest. Dříve klidná kočka začne syčet bez zjevného spouštěče. Změna chůze, neochota skákat nebo se hýbat. Močení mimo toaletu, namáhavé močení nebo opakované pokusy s minimem moči; u kocourů může jít o uretrální obstrukci, což je akutní stav vyžadující okamžitou pomoc. U starších koček dezorientace, noční kvílení, změna rutiny.
Bolest je jedním z nejčastějších přehlížených spouštěčů obranného chování. Kočka, která syčí při zvedání, nemusí být „protivná“. Může mít artrózu, zánět, úraz.
Kde v Česku hledat pomoc s chováním koček
Jednotný registr veterinárních behavioristů v Česku neexistuje a v otevřeném seznamu
evropských diplomantů ECAWBM se české jméno neobjevuje. To neznamená, že tu chybí odborná péče, znamená to, že ji musíte hledat přes pracoviště deklarující kočičí medicínu a cat-friendly přístup.
Několik ověřených příkladů: VeMaP s certifikací Gold Cat Friendly Clinic od ISFM, MetropoleVet Praha s poradenstvím v oblasti poruch chování koček, Zodiacus 97 v Plzni se stříbrnou cat-friendly certifikací, AlfaVet ve Frýdku-Místku se samostatnou kočičí čekárnou, Veticum v Lochenicích nebo FÍ-VET v Olomouckém kraji, kde pracují s principy kooperativní péče a Fear Free.
Tato pracoviště přebírají stejné principy, jaké doporučují zahraniční odborníci: minimalizace stresu, šetrná manipulace, oddělený prostor pro kočky, více času na vyšetření. Pokud vaše kočka syčí opakovaně a vy nevíte proč, tohle je směr, kterým se vydat.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková