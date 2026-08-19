Bývalá finalistka Miss ČR Zajícová trénuje MMA. Na videu v plavkách předvedla kondici profesionální zápasnice

Veronika Zajícová v srpnu 2026 nasdílela na svůj Instagram tréninkové video, ve kterém v titěrných plavkách dřepuje a procvičuje nohy. Záběry okamžitě převzaly specializované servery jako MMA Shorties nebo Top-Fight a komentáře se tradičně rozštěpily na dvě skupiny: obdiv k fyzičce a výtky, že „nemá svaly“. Jenže právě ta fyzička má za sebou devět profesionálních zápasů, šest výher a aktuální zahraniční ranking, který z Krnované dělá jednu z nejzajímavějších evropských slámových vah.
Od berlí k oktagonu ve Francii
Příběh Zajícové se nečte jako klasická cesta od soutěže krásy ke sportu, spíš naopak. Profesionální MMA debut absolvovala 31. července 2021, tedy dva roky předtím, než se vůbec objevila v castingu Miss České republiky. Mezitím přežila vážnou dopravní nehodu, trénovala i o berlích a v roce 2022 ji kronika města Krnova zaznamenala jako mistryni Evropy v MMA. Teprve v létě 2023 paralelně běžela její účast v Miss ČR, kde se probojovala do finálové dvanáctky, na závěrečný galavečer zúžený na osmičku už ale nešla.
V dubnu 2023 přitom mluvila o trénincích v irské SBG Ireland pod Johnem Kavanaghem, koučem Conora McGregora, a otevřeně deklarovala ambici dostat se do UFC. Miss byla vedlejší větev, ne životní obrat.
Čísla, která plavky nezakryjí
Podle databáze FightMatrix má Zajícová profesionální bilanci 6:3 s finish rate 66,6 procenta, dvě třetiny výher ukončila před limitem. V domácí RFA nasbírala sedm zápasů a bilanci 4:3, s výhrami nad Katalin Aranyi, Agatou Truskolaskou, Anetou Vechtovou i Beátou Juhász. Klíčový posun přišel 29. května 2026 v Bordeaux: debut v Hexagone MMA, kde submisí porazila o deset kilogramů těžší Maríu Rodríguez.
Sama po zápase mluvila o „dosud největším zápase v dosud největší organizaci“. Nebylo to prázdné nadšení. Hexagone MMA ji aktuálně vede na čtvrtém místě žebříčku slámové váhy, organizace vysílá přes DAZN do více než 150 zemí. To je jiná liga viditelnosti než středoevropská regionální scéna.
Plavky jako strategie, ne náhrada
V rozhovoru pro Káóčko Zajícová řekla přímo: „Dávám fotky v plavkách na Instagram. Co je na tom, když nejsem nějak škaredá?“ Její hranice je jasně definovaná: plavky a spodní prádlo ano, úplná nahota ne. A čísla ukazují, že strategie funguje: profil @zajicovafighter sleduje přes 110 tisíc lidí, což z ní v české MMA kategorii dělá jednu z nejsledovanějších postav.
Polarizace publika ji provází dlouhodobě. MMA Mag opakovaně popisuje rozdělené reakce: část fanoušků oceňuje sportovní výsledky, část sleduje výhradně vizuální obsah, část ji odmítá právě kvůli němu. Podle nás je ale podstatné, co se změnilo mezi létem 2023 a létem 2026:
- 2023: souběh Miss castingů, focení a teprve dvouměsíční zkušenost s jiu-jitsu, formát „sport plus lifestyle“
- 2026: klasický fight camp s konkrétním termínem, zahraniční soupeřkou a rankingovým cílem v Hexagone
Plavkový reel z srpna 2026 není náhradou za výkon. Je to zesilovač pozornosti ve chvíli, kdy výsledky poprvé dávají i reálnou zahraniční sportovní legitimitu.
Co bude dál
Realistický scénář pro Zajícovou vypadá tak, že potřebuje upevnit pozici v Hexagone a přidat další zahraniční výhry. Na přestup do UFC nebo jiné světové ligy zatím chybí větší vzorek zápasů mimo domácí scénu a výrazné jméno ve skóre. Ale směr je čitelný, a tempo taky. Kdo chce její zápasy v RFA sledovat, najde je na Voyo; Hexagone běží přes DAZN.
Dřepy v plavkách přitáhnou klik. Bilance 6:3 a čtvrté místo v evropském žebříčku ho udrží.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta