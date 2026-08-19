Ze začátku v jejich lásku nikdo nevěřil. Dnes tyto 3 páry patří k nejstabilnějším v českém showbyznysu

Některé vztahy slavných na začátku vzbuzovaly otázky, zda vůbec mají šanci. Rozdílný věk, okolnosti seznámení nebo minulost obou partnerů vyvolávaly pochybnosti. Čas ale ukázal, že skutečný vztah se nepozná podle reakcí okolí, ale podle toho, co společně ustojí.
Ve světě showbyznysu vzniká jen málokterý vztah bez komentářů okolí. U známých osobností lidé často hodnotí, jestli se k sobě partneři hodí, jestli jejich láska vydrží, nebo jestli nejde jen o krátké okouzlení. Čas ale někdy ukáže úplně jiný příběh.
Jak jsme si ale v redakci In-Lifestyle.cz měli možnost povšimnout, některé páry, které na začátku vztahu vyvolaly překvapení, otázky, nebo dokonce pochybnosti, dnes patří mezi nejstabilnější dvojice české kulturní scény.
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Když se dali dohromady
Jiří Langmajer (60) a Adéla Gondíková (52), jejich vztah vzbudil velkou pozornost. Herec měl za sebou pověst charismatického muže, o jehož soukromí se média dlouhodobě zajímala, a jejich láska přišla v období, kdy Langmajer procházel zásadní životní změnou.
Jejich vztah začal během spolupráce na divadelním představení Ani za milion. Zpočátku si své soukromí hlídali a o vztahu příliš nemluvili. I z toho důvodu se kolem jejich nové lásky objevovala celá řada spekulací.
Postupně ale ukázali, že jejich spojení není jen krátkodobým okouzlením. V roce 2019 se vzali a dnes patří mezi páry, které dokazují, že ani složitý začátek, ani rozdílné povahy nemusí znamenat, že vztah nemá budoucnost.
Sami několikrát mluvili o tom, že důležitá je pro ně především vzájemná blízkost, humor a schopnost přijmout jeden druhého takového, jaký je.
Foto: L. Hatašová, M. Navrátilová / Adéla Gondíková & Jiří Langmajer – Láska hory přenáší Příběh, který překvapil, má jméno Zlata Adamovská a Petr Štěpánek
Když se před lety začalo mluvit o vztahu
Zlaty Adamovské (67) a Petra Štěpánka (77), mnoho lidí překvapilo, že se dva dlouholetí herečtí kolegové rozhodli spojit i osobní život.
Oba už měli za sebou předchozí vztahy a životní zkušenosti. Nešlo o klasický příběh dvou mladých lidí, kteří teprve začínají. Právě naopak. Potkali se ve věku, kdy už oba dobře věděli, co od života i partnerství očekávají.
Vzali se v roce 2013 a jejich vztah patří mezi ty, které veřejnost postupně začala vnímat jako velmi pevné. Když o sobě oba manželé mluví, padají slova jako životní štěstí, gentleman, láska života. Z původního překvapení se stal příklad toho, že někdy může být právě životní zkušenost největší výhodou a že láska může přijít v každém věku.
Jejich příběh ukazuje, že láska nemusí přijít podle očekávaného scénáře. Někdy přijde až ve chvíli, kdy ji člověk už třeba ani neplánuje.
VIDEO Vojtěch Dyk a Tatiana Dyková (Vilhelmová): věkový rozdíl jako hlavní téma
Velkou pozornost vzbudil také vztah
Vojtěcha Dyka (40) a Tatiany Vilhelmové (48). Když se dali dohromady, řešil se především jejich věkový rozdíl a okolnosti, za kterých jejich vztah vznikl.
Herečka byla o osm let starší než její nový partner. Už tehdy patřila mezi výrazné osobnosti české filmové scény, zatímco Dyk byl vnímán jako mladý talent s rychle rostoucí popularitou. Právě rozdílné životní etapy vedly část veřejnosti k otázkám, zda může jejich vztah dlouhodobě fungovat.
Časem se ale ukázalo, že důležitější než názory okolí byla jejich vlastní kompatibilita. Vychovávají spolu tři děti. Dvě děti má herečka z předchozího manželství, společně mají syna. V roce 2019 se vzali a patří mezi stabilní páry českého showbyznysu.
Jejich příběh je možná nejlepším důkazem toho, že některé vztahy vypadají zvenčí složitě jen proto, že neodpovídají běžným představám.
Foto: NextFoto, Vojta Dyk a Tatiana Vilhelmová Dyková na premiéře filmu Aristokratka ve varu Co mají tyto páry společného?
Když se na tyto vztahy podíváme vedle sebe, mají jedno společné. Už od začátku budily pozornost. Někde se řešil věkový rozdíl, jinde okolnosti, za kterých vztah vznikl, minulost partnerů nebo rozdílné povahy dvou výrazných osobností. Přesto čas ukázal, že první dojmy veřejnosti mohou být velmi zavádějící.
Dlouhodobé vztahy ale nevznikají podle toho, co si myslí okolí. Rozhoduje každodenní fungování, schopnost překonávat problémy a především to, jestli dva lidé chtějí být spolu i mimo svět reflektorů.
Možná právě proto tyto páry veřejnost stále zajímají. Ne proto, že by jejich příběhy byly bez komplikací, ale protože ukazují něco, co platí i mimo svět slavných. První dojem nemusí mít s budoucností vztahu mnoho společného.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Ze začátku v jejich lásku nikdo nevěřil. Dnes 3 páry patří k nejstabilnějším v českém showbyznysu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.