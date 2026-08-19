Průzračná voda a dokonalé tělo. Ledecká ohromila fanoušky jako mořská víla

Konec června, paluba lodi někde v Řecku. Rozpuštěné blond vlasy, bílé dvoudílné plavky, za zády azurové moře bez jediné vlnky. K fotce popisek: „Make-up od Hélia, vlasy od Poseidóna a Aiola.“ Tak vypadal instagramový příspěvek, kterým Ledecká odstartovala letní sérii záběrů, jež česká i zahraniční média okamžitě rozebrala. O dva týdny později přihodila další, tentokrát s kapitánskou čepicí, rozepnutou bílou košilí a komentářem „Pepek námořník“. A pak ještě video, ve kterém na palubě sleduje formuli 1, než se saltem skočí do moře. Fanoušci reagovali vlnou komplimentů, od „Jsi dobrá kapitánka“ po chválu její „top formy“. Jenže za tím glamourovým vizuálem se skrývá víc než jen dovolená.
Kde přesně záběry vznikly
Ledecká přesnou lokalitu neprozradila. Dlouhodobé indicie ale míří na jónský ostrov Lefkáda. Sama v rozhovoru pro Secret Trips přiznala, že tam tráví každé léto zhruba šest týdnů. A zpráva Ministerstva obrany z května 2026 výslovně uvádí, že ji v létě čeká „tradiční soustředění na Lefkádě“. Řecko tedy není náhodný výběr z katalogu cestovky. Je to místo, kam se vrací rok co rok.
Proč právě tyhle fotky rezonují
Feed Ester Ledecké je jinak téměř výhradně závodní a tréninkový: sjezdovky, snowboard, startovní čísla, helma. Civilní momenty v plavkách se objevují jen v létě a vždycky vyvolají podobnou reakci. Stalo se to v srpnu 2024, kdy sdílela video z jízdy na vodě. Stalo se to v srpnu 2025, kdy přidala sérii fotek u windsurfingu. A stalo se to znovu letos.
Funguje tu kontrast. Sportovkyně, kterou veřejnost zná v kombinéze a s brýlemi na čele, se najednou objeví na palubě motorového člunu s vyrýsovanými břišními svaly a bez líčení. Nejde o skandální materiál ani o cílenou provokaci, spíš o sportovně-lifestylový vizuál, který ale právě díky tomu kontrastu zasáhne mnohem víc lidí než běžný dovolenkový příspěvek.
Dovolená, která je zároveň přípravou
Řecké léto u Ledecké má dvě vrstvy. Dopoledne fyzioterapie a kondiční trénink. Odpoledne windsurfing, sport, který podle jejích vlastních slov miluje a který jí zároveň pomáhá udržovat rovnováhu a práci s těžištěm, klíčovou pro sjezd i paralelní slalom na snowboardu. Šest týdnů na Lefkádě tak není přestávka od práce. Je to její letní kancelář s výhledem na Jónské moře.
Podle TN.cz ochutnala i tradiční řeckou kuchyni, což je asi jediný bod programu, který se nedá vydávat za přípravu na sezonu 2026/2027.
Co říkají čísla a komentáře
Příspěvek z konce června nasbíral téměř 13 tisíc lajků. Červencová série s kapitánskou čepicí a saltem do moře přinesla další vlnu reakcí, kterou média popsala jako „okamžitou“. Oddělovat české fanoušky od zahraničních nelze: Ledecká má mezinárodní publikum a dvojnásobné olympijské zlato jí otevřelo dveře i do chorvatských nebo německých lifestylových rubrik. Tentokrát si ji všiml třeba chorvatský Jutarnji list, který záběrům věnoval samostatný článek.
Ledecká se na podzim vrátí na sníh. Do té doby ale její Instagram zůstává oknem do světa, kde olympijská šampionka skáče saltem z lodi a popisuje se jako Pepek námořník.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný