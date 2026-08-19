Nikdy neměla partnera a je jí skoro 70. Psycholožka z Harvardu vysvětlila, proč jí okolí ve skutečnosti závidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nikdy neměla partnera a je jí skoro 70. Psycholožka z Harvardu vysvětlila, proč jí okolí ve skutečnosti závidí
Lidské tělo je neuvěřitelný mechanismus, o jehož schopnostech se lékaři dozvídají čím dál více informací....
Poté, co adoptovala dceru, toho začala velmi rychle litovat. Zhrzená matka přiznává, že se cítí, jako by se...
Mrazivá proroctví proslulého francouzského astrologa a vizionáře se nejednou naplnila v minulosti a děje se...
Osmdesátiletý britský rocker podstoupil koronární angioplastiku se zavedením stentu. Místo loučení s...
Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
- Je mi 42 a právě se mi narodilo první dítě. Reakce okolí mě zdrtila
- Kamarádka mě ze dne na den vymazala ze života. Dodnes nevím proč
- Dcera chce za naše miliony sponzorovat vykutáleného přítele. Přece nemůžeme být úplně bezmocní, přemýšlí Anna
- Máma nám slíbila peníze na novou kuchyň. Teď tvrdí, že je nemá, ale zapomněla, že vidím do jejího účtu, vypráví Adéla