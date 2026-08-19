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„Dům má být zrcadlem toho, kým jste, ne sterilním showroomem,” říká interiérová designérka Anna Karan

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Je český interiér stále synonymem pro bílé stěny, neutrální tóny a opatrnost, nebo se konečně učíme experimentovat? Podle interiérové designérky Anny Karan se naše bydlení v posledních letech výrazně proměnilo. Sociální sítě nám otevřely dveře ke světovému designu, zároveň ale přinesly riziko uniformity. Dnes proto stále více hledáme způsob, jak vytvořit domov, který nebude jen dokonale sladěný, ale především osobitý, nadčasový a skutečně náš. Jak se nadčasový interiér pozná? A které vlastnosti by se měl český interiér v příštích letech zbavit?
„Dům má být zrcadlem toho, kým jste, ne sterilním showroomem,” říká interiérová designérka Anna Karan

„Dům má být zrcadlem toho, kým jste, ne sterilním showroomem,” říká interiérová designérka Anna Karan

Zdroj: GrapesMag
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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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