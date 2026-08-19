Syn juniorského mistra světa Čutty vyrazil v 16 letech do Kanady. Na kempu Rimouski byl nejlepší z nováčků

Když 30. června 2026 zaznělo na importním draftu CHL jméno Matyas Čutta, stal se jedním z vůbec prvních českých šestnáctiletých hokejistů, kteří nově otevřeného pravidla využili. Rimouski ho vybralo na 50. místě, a než se v srpnu rozjel kemp, klub s ním už měsíce komunikoval přes videohovory a připravoval mu konkrétní plán práce. Nešlo o skok do neznáma. Šlo o krok, který měl logiku, rodinnou, výkonnostní i systémovou.
Otec, který zná cestu
Jakub Čutta, bývalý český obránce, prošel sám kanadskou juniorkou, odehrál přes 300 zápasů v AHL a osm v NHL za Washington. Pro Matyase není jen otcem, ale denním trenérem a mentorem. Rodina v posledních letech žije ve Švýcarsku, kde Jakub syna připravuje. „Každá jeho rada má pro mě obrovskou váhu,“ řekl mladší Čutta v rozhovoru pro Hokej.cz.
A právě otcova zkušenost ze zámoří dává Matyasovu odchodu jiný rozměr než běžnému teenagerovi, který poprvé opouští domov. Matyas už v sezoně 2023/24 strávil rok v Lausanne, naučil se fungovat v cizím jazyce, v cizím prostředí, bez rodičů na dosah. Kanada pro něj není první vytržení z komfortní zóny. Je to druhé.
Pravidlo, které otevřelo dveře
Ještě před pár lety by šestnáctiletý Čech bez kanadského pasu do CHL odejít nemohl. Nové nastavení importního draftu poprvé umožnilo draftovat i hráče, kteří do nadcházející sezony spadají teprve do kategorie U17. Čutta patří k první vlně evropských talentů, kteří tohoto okna využili.
Proč to udělal? „Tlak ne, obrovská motivace,“ popsal své pocity. Zámořský hokej ho podle vlastních slov „strašně láká“ a šanci, kterou nové pravidlo přineslo, nechtěl propásnout. Že nejde o impulzivní rozhodnutí, dokládají i čísla z domácí sezony:
- Liberec U17: 30 zápasů, 18 gólů, 22 asistencí (40 bodů)
- Reprezentace U16: 10 zápasů, 6 gólů, 4 asistence (10 bodů)
- Liberec U20: první starty za vyšší kategorii už v lednu 2026
Právě přechod do libereckého U20 byl důležitým mostem. Čutta se tam poprvé musel vyrovnat s rychlejším tempem a tvrdšími souboji, přesně s tím, co ho čekalo v Kanadě.
Kemp: dvě síta, žádný škrt
Rimouski Océanic rozjelo svůj 32. tréninkový kemp 12. srpna 2026 nováčkovskou částí, od 16. srpna pokračoval hlavní kemp. Na oficiální soupisce figuroval Čutta jako šestnáctiletý útočník z Liberce U17, nejmladší mezi importy, obklopený hráči o rok i dva staršími.
Po první vlně škrtů 15. srpna zůstal. Po druhé vlně 16. srpna zůstal znovu. V táboře zbylo 46 hráčů. Čutta byl mezi nimi.
Pro kontext: Rimouski před kempem rozeslalo pozvánky ve dvou vlnách, výběr byl široký a mezinárodní. Projít dvěma síty v šestnácti letech jako evropský import bez jediného odehraného zápasu v severoamerickém hokeji není samozřejmost. Klubový skaut Danny Dupont ho při draftu charakterizoval jako hráče s výbornou vizí, bruslením a schopností góly dávat i připravovat. Kemp ukázal, že ta slova nebyla jen draftová rétorika.
Co Rimouski znamená, a co zatím ne
Rimouski není ledajaký klub. Sám Čutta při podpisu zmiňoval jména, která organizací prošla: Sidney Crosby, Brad Richards, Vincent Lecavalier, Alexis Lafrenière. Tradice zavazuje, ale zároveň přitahuje; hráč ví, kam jde a co se od něj čeká.
Znamená to, že má místo v sestavě jisté? Ne. Kemp pokračoval, finální soupiska v okamžiku posledních dostupných informací nebyla uzavřená. Ale to, že šestnáctiletý evropský nováček zůstával v boji o soupisku déle než řada starších kandidátů, je samo o sobě výsledek. V jeho věku je každý den na ledě s hráči QMJHL investicí, která se vrátí, ať už letos, nebo příští rok.
Čutta má něco, co se nedá nadraftovat: otce, který stejnou cestu prošel, rok samostatnosti ve Švýcarsku v zádech a pravidlové okno, které se pro jeho generaci otevřelo poprvé. Zbytek je na něm.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka