Pohádka o babičce Marince a jejím kouzelném šátku, který uměl zašívat smutek

Nebyla největší ani nejnovější. Střecha se jí trochu skláněla k jedné straně, jako by se chtěla opřít o starou hrušeň na dvoře, a komín měl na sobě prasklinu, kterou si vrabci pletli s vyhlídkou. Ale uvnitř bylo teplo, voňavo a měkko. Na lavici ležely polštáře, v kredenci cinkaly hrníčky a u kamen stála židle, na které sedávala babička Marinka.
Babička Marinka byla drobná žena s vlasy bílými jako mouka a očima tmavými a laskavými, jako bývá voda ve studni, když do ní večer spadne první hvězda. Ruce měla vrásčité, ale hbité. Uměla zadělat těsto na buchty, opravit rozpáraný rukáv, poznat podle mraků, zda bude pršet, a podle ticha v kuchyni poznat, že někdo něco provedl.
Nejzvláštnější na ní však byl šátek.
Nosila ho skoro pořád.
Byl tmavě modrý, posetý drobnými bílými kvítky, a na okrajích měl vyšité stříbrné nitky. Když se na něj člověk podíval rychle, vypadal jako obyčejný starý šátek. Když se ale díval déle, všiml si, že kvítky na látce někdy změnily místo, nitky se nepatrně rozzářily a jeden drobný lístek v rohu se pokaždé otočil směrem k tomu, komu bylo zrovna nejvíc smutno.
Lidé ve vsi říkali, že babička Marinka má šátek jen proti větru.
Děti říkaly, že v něm má schované bonbony.
A starý pošťák Alois tvrdil, že ten šátek jednou viděl zamávat sám od sebe, ale jemu ve vsi nikdo moc nevěřil, protože jednou také tvrdil, že mu dopis utekl po zahradě a schoval se pod angrešt.
Pravdu věděla jen Marinka.
Šátek byl kouzelný.
Neuměl přivolat zlato. Neuměl měnit kameny v koláče. Neuměl ani zařídit, aby se hrnec s polévkou neumazal, což by Marinka občas ocenila mnohem víc než nějaké zlato. Jeho kouzlo bylo tišší.
Uměl zahřát toho, komu byla zima u srdce.
Uměl pohladit slzy dřív, než spadly.
A uměl zašívat smutek.
Ne celý. Ne navždy. To neumí žádný šátek, ani ten nejkouzelnější. Ale dokázal udělat v duši malé stehy, aby se člověk nebo zvíře nerozsypali hned, když je něco bolelo.
Marinka ho dostala jako malá holčička od své vlastní babičky.
„Nenos ho proto, aby ses tvářila důležitě,“ řekla jí tehdy stará babička Johanka. „Nos ho proto, abys poznala, kdy je někdo na světě příliš sám.“
Od té doby šátek Marince pomáhal.
Když se malý Toník bál první školní besídky, Marinka mu ho na chvíli položila přes ramena a Toník najednou dokázal říct básničku až do konce. Jen na jednom místě místo „sluníčko“ řekl „slaníčko“, ale to se počítalo spíš jako umělecké zpestření.
Když paní mlynářová plakala, protože se jí zatoulal kocour, Marinka jí podala šátek do dlaní. Paní mlynářová přestala vzlykat tak prudce, otevřela okno a za chvíli uslyšela mňoukání ze sýpky, kde kocour seděl na pytli mouky a tvářil se, že nikdy ztracený nebyl.
Když se starý kovář pohádal se synem a celý týden mluvil jen s kovadlinou, Marinka mu šátek pověsila na vrata. Druhý den šel kovář za synem s koláčem a větou, která nebyla úplně omluva, ale měla k ní blízko:
„Tak jsem upekl něco tvrdšího, než jsem chtěl.“
Syn to pochopil.
A tak žila babička Marinka ve své chaloupce, vařila čaj, pekla buchty a chodila po vsi se šátkem přes ramena. Nikomu neříkala, že je kouzelný. Kouzla totiž někdy fungují lépe, když se o nich příliš nemluví.
Jenže jednoho podzimního dne se šátek ztratil.
Začalo to obyčejně.
Ráno bylo mlhavé, zahrada voněla spadanými hruškami a Marinka větrala peřiny. Šátek si položila na opěradlo židle u dveří, protože chtěla přinést dříví. Když se vrátila, šátek tam nebyl.
Nejprve si myslela, že ho odnesl vítr.
Prošla dvorek, nakoukla pod lavičku, zatřásla keřem rybízu a zeptala se slepic, jestli si něčeho nevšimly. Slepice se tvářily uraženě, protože podle sebe byly obviňovány neprávem, ačkoli jedna z nich měla na hlavě kousek modré nitky.
„Já vás neobviňuji,“ řekla Marinka. „Já se jen ptám.“
Slepice zakdákala způsobem, který nezněl jako odpověď, ale jako názor.
Šátek nikde.
Marinka prošla chaloupku. Podívala se do truhly, pod stůl, za kamna i do košíku s klubíčky. Nic. Modrý šátek s bílými kvítky zmizel.
To by samo o sobě bylo smutné.
Ale horší bylo, že se toho dne začalo něco dít ve vsi.
Nejdřív se pohádali pekař s mlynářem.
Pekař tvrdil, že mouka je letos příliš smutná na kynutí. Mlynář tvrdil, že smutná je leda pekařova trouba. Hádka začala u pytle žita a skončila tím, že pekař odešel bez mouky a mlynář bez nálady.
Potom se dvě děti pohádaly kvůli dřevěnému koníkovi.
Pak se paní Vavřincová rozplakala nad starým hrnkem, protože jí připomněl sestru, která se odstěhovala daleko za hory.
A odpoledne seděl pošťák Alois u studny a vypadal tak sklíčeně, že ani netvrdil, že se mu dopisy snaží utéct.
Marinka chodila od jednoho k druhému a snažila se pomáhat bez šátku.
Upekla buchty.
Uvařila čaj.
Pohladila děti po vlasech.
Řekla pekaři, že mouka má možná jen horší den, a mlynáři, že trouba by se neměla urážet bez důkazů.
Pomáhalo to trochu.
Ale ne dost.
Smutek toho dne jako by měl ostré hrany.
Vracel se, lepil se na rohy světnic, sedal na prahy a schovával se v kapsách. Lidé byli podráždění, slzy přicházely rychleji a i psi štěkali tak nějak unaveně.
Marinka večer seděla u kamen a dívala se na prázdnou židli.
Bez šátku se cítila zvláštně.
Ne bezmocně. Marinka nebyla žena, která by se hned vzdávala. Ale jako by jí chyběl tichý společník, který jí pomáhal slyšet, kde duše druhých praská nejvíc.
„Kam jsi šel?“ zašeptala.
Vtom se z komína ozvalo tiché zašustění.
Pak spadla do kamen saze.
A zpoza lavice vykoukla malá myška.
Byla šedá, měla bílou skvrnku na čele a v předních tlapkách držela modrou nit.
Marinka se ani nepohnula.
„Aha,“ řekla pomalu. „Tak ty o tom něco víš.“
Myška ztuhla.
„Neboj se,“ řekla Marinka. „Kdybych se chtěla zlobit, začala bych jiným hlasem.“
Myška vyšla blíž. Nitku táhla za sebou.
„Vzala jsi můj šátek?“ zeptala se Marinka.
Myška sklopila hlavu.
„Jen kousek,“ pískla.
Marinka se naklonila. „Ty umíš mluvit?“
„Jen s těmi, kdo poslouchají potichu.“
„Tak povídej.“
Myška se jmenovala Anežka a bydlela se svou rodinou ve staré zdi u sýpky. Její nejmladší bráška, myšáček Cipísek, byl nemocný. Nebylo mu zle tělem tolik jako srdcem. Před pár dny se ztratil ve dvoře, vylekal ho kocour z mlýna a od té doby se schovával v jamce pod prknem. Nechtěl jíst, nechtěl ven a při každém hlasitějším zvuku se celý třásl.
„Viděla jsem, co tvůj šátek umí,“ řekla myška Anežka. „Jednou jsi ho položila paní mlynářové do dlaní a ona přestala plakat. Tak jsem si myslela, že když vezmu jen kousíček nitky, Cipískovi to pomůže.“
Marinka ztichla.
„A pomohlo?“
Myška zavrtěla hlavou.
„Nitka svítila, ale pak zhasla. A šátek…“ Polkla. „Šátek se zachytil v kořenech pod starou hrušní. Chtěla jsem ho vytáhnout, ale je moc těžký.“
Marinka si vzala šátek přes ramena. Vzala lucernu a vydala se za myškou do zahrady.
Pod starou hrušní, tam, kde se kořeny kroutily ze země jako prsty unaveného obra, opravdu ležel šátek. Byl zachycený hluboko mezi kořeny. Jeho bílá kvítka nesvítila. Stříbrné nitky byly matné a jeden cíp byl natržený.
Marinka si k němu klekla.
„Ach, ty můj staroušku.“
Opatrně ho uvolnila.
V tu chvíli se zem pod hrušní zachvěla.
Kořeny zašustily.
A zpod stromu se ozval hluboký, velmi pomalý hlas:
„Kdo tahá za smutek bez dovolení?“
Myška Anežka vypískla a schovala se Marince do zástěry.
Marinka se však nepolekala. Ne proto, že by se nebála vůbec. Ale staří lidé často vědí, že když na vás promluví strom, je slušné nejdřív odpovědět.
„To jsem já, Marinka.“
Hrušeň zavrzala.
„Znám tě. Sbíráš moje plody a děkuješ, i když jsou křivé.“
„Jsou dobré do koláče.“
„To vím,“ řekla hrušeň spokojeně. „Proč sis nechala šátek spadnout ke kořenům?“
Marinka se podívala na myšku.
„Nenechala. Ale byl potřeba.“
„Všechno je pořád někde potřeba,“ zašuměla hrušeň. „Jenže ten šátek není jen látka. Když se z něj utrhne nit bez prosby, kouzlo se zamotá.“
Marinka si prohlédla natržený cíp.
„Dá se spravit?“
Hrušeň dlouho mlčela.
Z větví spadl jeden poslední list a dopadl Marince do klína.
Byl zlatý, i když už byl večer.
„Dá. Ale ne obyčejnou jehlou.“
„Čím tedy?“
„Třemi stehy,“ řekla hrušeň. „První musí být z omluvy. Druhý z odvahy. A třetí z toho, co si někdo nechce nechat jen pro sebe.“
Marinka se zamyslela.
„To zní složitě.“
„Kouzla, která pomáhají smutku, nemívají jednoduché záplaty.“
A tak se Marinka vrátila do chaloupky i se šátkem a malou myškou Anežkou.
Nejdřív šly za Cipískem.
Myšáček ležel v jamce pod prknem a třásl se. Když uviděl Marinku, schoval čumáček pod kousek vlny.
„Já nejsem kocour,“ řekla Marinka tiše.
Cipísek vykoukl jedním očkem.
Myška Anežka popošla blíž.
„Promiň,“ zašeptala bráškovi. „Vzala jsem nitku a myslela jsem, že ti tím pomůžu, ale nezeptala jsem se. A ještě jsem pokazila šátek, který pomáhal i jiným.“
To byl první steh.
Neviditelný, ale Marinka ho ucítila v prstech.
Vytáhla jehlu. Nebyla kouzelná. Byla obyčejná, trochu ohnutá a dobře používaná. Ale když ji protáhla modrou látkou, nitka se slabě rozzářila.
Pak přišel druhý steh.
Ten nebyl snadný.
Cipísek se musel rozhodnout, zda vyleze ze své jamky aspoň tak daleko, aby se dotkl cípu šátku. Bál se. Dlouho jen dýchal a třásl se. Myška Anežka ho nepřemlouvala. Marinka také ne. Jen držela šátek nízko u země a čekala.
Nakonec Cipísek udělal jeden maličký krok.
Pak druhý.
A dotkl se šátku špičkou tlapky.
To byl steh z odvahy.
Látka se zachvěla.
Bílý kvítek na okraji šátku se znovu rozsvítil.
„A třetí?“ zašeptala Anežka.
Marinka chvíli přemýšlela.
To, co si někdo nechce nechat jen pro sebe.
Vtom Cipísek velmi tiše řekl:
„Já bych chtěl… dát kousek tepla někomu jinému. Až ho budu mít dost.“
Marinka se usmála.
„To stačí.“
Protáhla jehlu potřetí.
Třetí steh se rozsvítil stříbrně.
Šátek se najednou celý nadechl. Opravdu. Zvedl se jí v rukou, jako by byl živý, a z jeho látky se rozběhlo jemné modré světlo. Přikrylo Cipíska, Anežku i Marinku. Nebylo oslňující. Bylo měkké, jako když večer někdo zavře okno, aby dovnitř netáhl studený vítr.
Cipísek přestal třást vousky.
„Ještě se bojím,“ řekl.
„To nevadí,“ odpověděla Marinka. „Šátek neodnáší všechen strach. Jen ti připomene, že v něm nejsi sám.“
Myšáček přikývl.
A poprvé po několika dnech si vzal drobeček chleba.
Druhý den vzala Marinka šátek do vsi.
Nebylo to jako dřív.
Ne mávnutí kouzlem, ne okamžité spravení všeho. Spíš jako by šátek teď pracoval pomaleji, pozorněji a s větším rozumem.
Pekař s mlynářem si spolu sedli u stolu. Šátek ležel mezi nimi. Neřekl za ně omluvu, ale pomohl jim vydržet ticho tak dlouho, až se pekař odvážil říct:
„Možná jsem byl včera zbytečně ostrý.“
A mlynář odpověděl:
„Možná jsem byl zbytečně moučný.“
Nikdo nevěděl, co přesně to znamená, ale hádka skončila.
Paní Vavřincová si šátek přiložila k hrnku, který jí připomínal sestru. Tentokrát nepřestala být smutná. Jen si vzpomněla, že sestře může poslat dopis. Pošťák Alois se okamžitě nabídl, že ho doručí, a slavnostně prohlásil, že tentokrát žádnému psaní nedovolí utíkat pod angrešt.
Děti se usmířily nad dřevěným koníkem tak, že mu vyrobily druhé sedlo, aby mohl patřit oběma. To sice koníkovi prakticky nepomohlo, ale vypadal potom důležitěji.
A malý Cipísek?
Za několik dní vyšel z jamky až na dvůr.
Ne daleko. Jen pod starou hrušeň.
Seděl tam s myškou Anežkou a díval se na svět, který byl pořád velký, pořád hlučný a pořád trochu nebezpečný. Ale už nebyl celý proti němu.
Od té doby Marinka šátek nosila dál.
Jenže už ho nikomu nepokládala na ramena bez otázky.
„Smím?“ ptávala se.
A lidé i zvířata většinou přikývli.
Šátek se také změnil. V rohu, kde byl natržený, přibyly tři nové stehy. Nebyly dokonale rovné. První byl drobný a trochu nejistý, druhý pevný a třetí se leskl, jako by v něm zůstala malá hvězda. Marinka je nikdy nepárala. Naopak, měla je nejraději.
„Opravené věci někdy vědí víc než nové,“ říkávala.
Jednoho zimního večera, kdy vesnice ztichla pod sněhem a v kamnech praskalo dřevo, seděla Marinka u stolu a skládala šátek do truhly. Chtěla jít spát. Venku foukal vítr a na okně kreslil mrazivé květy.
Najednou se šátek zachvěl.
Bílé kvítky na něm se začaly pomalu přesouvat. Ne chaoticky. Skládaly se do obrazce. Marinka se naklonila blíž.
Na látce se objevil obraz cesty.
Vedla za vesnici, přes zasněžené pole, do lesa a dál k místu, kde stála chaloupka, kterou Marinka neznala. Z jejího komína nestoupal kouř. U dveří ležela převržená lucerna. A nad chaloupkou se třpytilo jediné modré světélko.
Pod obrazem se ze stříbrných nitek vytvořila slova:
Někde se smutek roztrhl víc, než stačí zašít jedním šátkem.
Marinka položila ruku na látku.
U kamen to prasklo.
Pod podlahou se ozvalo tiché myší zašustění.
A z malé škvíry vykoukla Anežka.
„Půjdeme?“ zeptala se.
Marinka se podívala na šátek, potom na zasněžené okno a nakonec na svou starou šedou vlněnou sukni.
„Půjdeme,“ řekla.
Oblékla si kabát, uvázala si kouzelný šátek kolem ramen a vzala do kapsy kousek chleba pro Cipíska, kdyby se po cestě přidal.
Venku čekala noc.
Sníh svítil.
A z modrého šátku se do tmy tiše rozeběhla stříbrná nit, tenká jako cestička pro někoho, kdo ještě neví, že pomoc už vyšla z domu.