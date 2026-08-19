Carlos Sainz zůstává ve Williamsu. Tým chystá novou smlouvu s vyšším platem

Letní pauza Formule 1 se obvykle nese ve znamení dovolených a rodinných fotek na sociálních sítích. Carlos Sainz ji tráví jinak: schůzkami, simulátorem a analýzou toho, co se s vozem FW48 pokazilo. Ještě 23. července veřejně řekl, že si po letní přestávce sedne s vedením Williamsu a začne řešit budoucnost. Teď, jen pár týdnů nato, ze Španělska přicházejí zprávy, že jednání pokročila natolik, že nová smlouva s výrazně vyšším platem je na stole.
Co víme jistě a co je zatím spekulace
Fakta, která jsou veřejně ověřitelná, vypadají takto: Sainz podepsal s Williamsem v létě 2024 kontrakt formulovaný jako „2025, 2026 and beyond“, přičemž F1.com ho k dubnu 2026 eviduje jako vázaného minimálně do konce letošní sezony. Druhá sedačka je vyřešená, Williams 18. srpna oficiálně potvrdil, že Alex Albon bude závodit za tým i v roce 2027.
Co zatím potvrzené není: přesná délka nové Sainzovy smlouvy, její podpis ani konkrétní číslo navýšení platu. Neoficiální odhady platů jezdců F1 řadí Sainze pro rok 2026 do pásma kolem 13 milionů eur ročně. Pokud by nová smlouva skutečně mířila ke 30 milionům, jak naznačují spekulace z paddocku, šlo by o víc než dvojnásobek, a posun do platové ligy Norrise nebo Leclerca. Bez potvrzení týmu je ale bezpečné brát to jako horní hranici vyjednávacího prostoru, ne jako hotový parametr.
Proč Sainz neodchází, i když tabulka bolí
Williams je po jedenácti velkých cenách devátý v Poháru konstruktérů s jedenácti body. Sainz má šest bodů, Albon pět. Tři umístění v první desítce proti dvěma. Čísla, která by u jiného pilota jeho kalibru (vítěze čtyř Grand Prix) vyvolala otázku, jestli neztrácí čas.
Jenže kontext mění optiku. Williams ztrácí na osmé Audi jediný bod a na sedmý Haas deset. Střed pole je letos natolik natěsnaný, že jeden dobrý víkend dokáže přeskládat pořadí o dvě příčky. A hlavně: tým připravuje na zářijové Baku zásadní upgrade, interně označovaný jako „B-spec“, tedy nové šasi a balík aerodynamických změn, největší technický zásah sezony.
Šéf týmu James Vowles to v červenci přirovnal k „přestavbě letadla za letu“. Sainz sám v rozhovoru pro F1.com v červnu řekl jasně: „Moje priorita je, aby tenhle projekt fungoval.“ A v červenci doplnil podmínku: záleží na tom, jak rychle se tým dokáže odrazit ode dna.
Cesta, která vedla do Grove
Když Sainz na konci roku 2024 opouštěl Ferrari, měl na stole víc variant. Sauber s projektem Audi, Alpine, a hlavně naději, že se otevřou dveře v Mercedesu nebo Red Bullu. Mercedes ale směřoval ke Kimimu Antonellimu, Red Bull žádné čisté přestupové okno neotevřel. Vowles přiletěl za Sainzem poprvé už v Abú Dhabí 2023 a přesvědčil ho víceletou vizí, ne okamžitými výsledky, ale směrem, kterým se tým vydává.
Pro sezonu 2027 jsou veřejně popsané top sedačky spíš hypotetickými domino scénáři než doloženými nabídkami. Vowles to v červnu pro deník AS shrnul střízlivě: v celém startovním poli vidí jedno, maximálně dvě auta schopná vyhrávat, a jejich sestavy jsou stabilní. Jinými slovy: i kdyby Sainz chtěl odejít, kam přesně?
Sázka na rok 2027 a dál
Sainz i Albon začátkem srpna přiznali, že Williams pravděpodobně nesplní původní cíle pro druhou polovinu sezony 2026. Upgrade pro Baku může realisticky otevřít boj o sedmé či osmé místo mezi konstruktéry, ale návrat na úroveň Alpine nebo Racing Bulls by znamenal mazat ztrátu přes padesát bodů. To je ambiciózní i na nejlepší scénář.
Případné prodloužení smlouvy proto podle nás nedává smysl číst jako důkaz, že Williams ještě zachrání letošní ročník. Je to sázka na delší horizont, na sezonu 2027 a projekt, který má tým posunout do horní poloviny pole někdy kolem let 2028 až 2030. Sainz to sám rámuje jako dlouhou investici, ne jako okamžitý titulový plán.
A právě v tom je klíčový rozdíl oproti tomu, jak se na jeho situaci dívá většina fanoušků. Zůstat ve Williamsu není rezignace na ambice. Je to přijetí reality, že jeho nejreálnější cesta zpět nahoru vede přes vliv na rostoucí projekt, ne přes čekání na sedačku, která se možná nikdy neuvolní.
Tento víkend v Zandvoortu Sainz poprvé po letní pauze nasedne do FW48. Vůz bude stejný jako před přestávkou. Rozhodnutí o jeho budoucnosti zřejmě ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta