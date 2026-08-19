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Carlos Sainz zůstává ve Williamsu. Tým chystá novou smlouvu s vyšším platem

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Španělský pilot má podle informací deníku Marca pokračovat u Williamsu i po sezoně 2026. Oficiální potvrzení zatím chybí.
Carlos Sainz zůstává ve Williamsu. Tým chystá novou smlouvu s vyšším platem

Carlos Sainz zůstává ve Williamsu. Tým chystá novou smlouvu s vyšším platem

Zdroj: https://www.flickr.com/photos/anyulled/ Creative Commons Attribution 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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