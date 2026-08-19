Brabec radí Juráskovi po přestupu do Sparty: Bez mentální odolnosti se na Letné neprosadíš

Příchod ofenzivního hráče z Norwiche na hostování s opcí by za jiných okolností byl rutinní letní posilou. Jenže Jurásek není běžná posila. Je to bývalý slávista, kterého na sociálních sítích dohnal starší protisparťanský obsah přesně ve chvíli, kdy si oblékl rudý dres. Erich Brabec, muž, který sám prošel kabinami obou pražských „S“, do debaty vstoupil s jasným vzkazem: na Letné rozhoduje psychická odolnost stejně jako fotbalová kvalita. A v Juráskově případě možná víc.
Proč zrovna Brabec má co říct
Brabec není komentátor zvenčí. Byl kapitánem Slavie, pak odešel do Turecka a následně přestoupil do Sparty, zná tlak obou táborů z první ruky. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport popsal tureckou epizodu jako „černou můru“ a přiznal, že konec ve Slavii nechápal. Přesto si na Letné vybudoval pozici a získal titul. Klíčový rozdíl oproti Juráskovi: Brabec mezi oběma kluby vložil zahraniční mezistanici, což přesun v očích fanoušků částečně ztlumilo. Jurásek formálně přichází z Anglie, ale v hlavách sparťanského publika je pořád „ten ze Slavie“.
Brabcův postoj se dá shrnout do jedné věty: neřešit hluk kolem sebe a nechat rozhodnout hřiště. Přesně tuto linku zvolil i sám Jurásek, jeho první sparťanský rozhovor nese titulek „Důvěru si chci zasloužit na hřišti“.
Co Juráska na Letné čeká
Tlak na něj přichází z několika směrů najednou:
- Reputační zátěž. Starší video s protisparťanským obsahem začalo znovu kolovat po sítích ve chvíli, kdy Sparta jeho příchod oznámila. Co bylo zapomenutou fanouškovskou minulostí, se přes noc stalo problémem nového klubu.
- Sportovní očekávání. Tomáš Rosický ho přivedl jako typologickou náhradu za Lukáše Haraslína. To znamená okamžitý dopad, ne měsíce adaptace.
- Forma transferu. Hostování s opcí dává Spartě pojistku, ale Juráskovi kratší lano. Pokud nepřesvědčí rychle, klub nemá důvod opci uplatnit.
- Prostředí sociálních sítí. Případ Lukáše Červa ukázal, jak ostře sparťanské publikum reaguje na hráče se slávistickou vazbou, a to ještě před samotným přestupem. Jurásek vstupuje do stejného prostoru, jen s větší municí proti sobě.
Precedent jménem Červ
Když se v září 2023 spekulovalo o příchodu Lukáše Červa na Letnou, reakce sparťanských fanoušků byly tvrdé už ve fázi pouhých spekulací. Červ sám přiznal, že „to od fanoušků pořádně schytal“. Jurásek je o krok dál, podpis má za sebou, ale zátěž je těžší. Kotel a sociální sítě bývají nejhlasitější, ne nutně reprezentativní pro celý stadion. Jenže právě ony nastavují tón prvních týdnů.
Důležité je odlišit online bouři od skutečného přijetí. To se pozná až v momentech, které nelze zinscenovat: spontánní reakce tribun po gólu, děkovačka bez pískotu, přesun veřejné debaty od minulosti k výkonu.
Dva dny a čtyři góly
Jurásek nemusel na svůj první domácí test čekat dlouho. 16. srpna, pouhé dva dny po oficiálním oznámení, Sparta hostila Teplice a vyhrála 4:1. Detailní přepis stadionové reakce na Juráska se z otevřených zdrojů nepodařilo dohledat, ale samotné časování mluví jasně, adaptační polštář neexistoval. Buď obstojíš hned, nebo se tlak násobí.
Na Letné se podobné přestupy neobhajují vysvětlováním ani omluvami. Obhajují se akce po akci, zápas po zápase. Brabec to ví z vlastní zkušenosti. Jurásek to teď musí dokázat z vlastní kůže.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner