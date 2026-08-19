Komentátoři tipovali pivo, Anisimovová pila jablečný ocet. Nápoj s pěnou vyvolal debatu během zápasu

Stalo se to v nočním programu turnaje v Masonu u Cincinnati, v noci z 18. na 19. srpna 2026. Kamera najela na Anisimovovou během přestávky na lavičce a zachytila, jak z průhledného kelímku upíjí nápoj, který vypadal přesně jako čepovaný ležák. Jantarová barva, vrstva pěny, žádné logo. Na Redditu se během minut objevil příspěvek s nadpisem „Amanda Anisimovová dává ležák během zápasu“ a komentáře se rozjely lavinou. Jenže to, co vypadalo jako pivo, pivo podle všeho nebylo. A nejzajímavější na celém příběhu není samotný nápoj, ale to, co jeden televizní detail prozradil o pravidlech, sponzoringu a virální kultuře tenisových přenosů.
Co přesně kamera ukázala
Záběr byl jednoznačný ve své vizuální řeči: průhledná nádoba bez jakéhokoli loga, zlatavá tekutina a na hladině pěna, která vytvářela klasickou siluetu pivní korunky. Pro každého, kdo někdy držel v ruce půllitr, to byl okamžitě čitelný obraz. Komentátoři v přenosu na Tennis Channel si detailu všimli, fanouškovská vlákna na Redditu explodovala ještě během zápasu s Alexou Ealou. Ironii přidával fakt, že Anisimovová zrovna otáčela průběh utkání, jako by jí ten „ležák“ dodal druhý dech.
Na sociálních sítích se okamžitě rozběhly dvě hlavní teorie. První: je to skutečně pivo. Druhá, kterou rozšířil mimo jiné španělský tenisový novinář: jde o energetický nápoj přelitý do neutrálního kelímku. Později se v sekundárních zdrojích objevila i třetí verze, jablečný ocet.
Proč neutrální kelímek nikoho nepřekvapí (kromě diváků)
Klíč k celé epizodě leží v pravidlech WTA. Podle oficiálního rulebooku smí hráčka na kurt přinést „přiměřeně velkou nápojovou nádobu“, která je buď zcela bez označení, nebo nese maximálně jedno malé logo výrobce. Pokud je výrobce zároveň nápojová značka, musí jít buď o oficiálního sponzora turnaje, nebo o jinou kategorii nápoje, než jakou sponzor inzeruje. Porušení tohoto režimu komerční identifikace může na turnajích kategorie WTA 1000 znamenat pokutu až 1,5 milionu korun.
Přelití jakéhokoli nápoje do neutrálního kelímku tedy není podezřelé, je to logický důsledek sponzorského systému. Hráčka, která pije něco jiného než oficiální turnajový drink, nemůže na kurtu vystavit konkurenční logo. Výsledek: průhledný kelímek bez potisku. A právě ten se stal plátnem pro pivní fantazii milionů diváků.
Co víme a co ne
Řekněme to na rovinu: veřejně dohledatelný primární zdroj (vyjádření Anisimovové, jejího týmu nebo turnaje) k identitě nápoje chybí. Verze o jablečném octu koluje na sociálních sítích a v sekundárních médiích, ale bez přímé citace ji nelze považovat za potvrzený fakt. Totéž platí pro teorii s energetickým nápojem.
Co říct můžeme s jistotou: „pivní“ interpretace stojí výhradně na vzhledu. Teorie o energetickém nápoji v neutrálním kelímku lépe sedí na sponzorskou logiku tenisového prostředí. A pokud by šlo skutečně o jablečný ocet, věda k němu jako k zápasovému nápoji říká překvapivě málo. Jedna malá randomizovaná studie naznačila možný akutní výkonový efekt, jiná u cyklistů benefit nepotvrdila a systematický přehled uzavírá, že důkazy jsou nedostatečné. Ve velkých přehledech sportovní suplementace figuruje kreatin, kofein, beta-alanin, ocet nikoli.
Český rozměr: Nosková čeká ve středu
Virální kelímek přišel v ideální chvíli, uprostřed probíhajícího turnaje a den před osmifinále, v němž Anisimovová narazí na Lindu Noskovou. Vzájemná bilance je 2:1 pro Američanku:
- Indian Wells 2023: Nosková vyhrála 7-6(6), 6-3
- Wimbledon 2025: Anisimovová vyhrála 6-2, 5-7, 6-4
- China Open 2025: Anisimovová vyhrála 6-0, 2-6, 6-2
Výhra Noskové ve středu 19. srpna by bilanci srovnala na 2:2. Všechny tři dosavadní zápasy šly do tří setů nebo tiebreaku, a právě tahle vyrovnanost dává středečnímu duelu sportovní náboj, který žádný kelímek nepřebije.
Proč jeden kelímek vydal na tisíce komentářů
Cincinnati Open má tři televizně pokryté kurty a detailní záběry na lavičku jsou standardní součástí přenosu. Stačí, aby se v takovém detailu objevil předmět, který narušuje vizuální normu profesionálního sportu, a virální mechanismus se spustí sám. Tentokrát to nebyla kontroverzní výměna ani zlomený výkon. Byl to kelímek.
Podle nás je na celé epizodě nejzajímavější právě ten střet: pravidla WTA nutí hráčky schovávat nápoje do neutrálních nádob, televizní kamery ty nádoby snímají v HD detailu a fanouškovská kultura okamžitě vyplní prázdné místo po chybějícím logu vlastní interpretací. Pivo, ocet, energetický nápoj; na identitě nakonec záleží méně než na tom, jak snadno jeden neoznačený kelímek odhalil celý mechanismus tenisového showbyznysu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář