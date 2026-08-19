Túje v horku rezivějí za jediný den. Babičky je zachraňovaly jedním trikem, který dnes skoro nikdo nezná

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ČHMÚ byl letošní červen o 2,6 °C teplejší než normál a třetí nejteplejší od roku 1961. Jenže odpověď na otázku „čím přihnojit“ je v horku až druhá v pořadí. Kopřivový výluh: slabý, ale šetrný přísun živin
Kopřivový výluh není žádný zázračný elixír. Royal Horticultural Society ho řadí mezi domácí tekutá hnojiva s proměnlivým a spíše slabším obsahem živin. Přesto má v letním vedru jednu zásadní výhodu: nenapáchá škodu.
Příprava je jednoduchá. Do nádoby s víkem natlačte čerstvé měkké části kopřivy, nechte rozložit do tmavé tekutiny a sceďte. Koncentrát z čerstvé hmoty bez přidané vody ředíte 1:20, verzi louhovanou ve vodě 1:10. Vizuální kontrola: naředěný výluh má mít barvu slabého čaje. Cokoli tmavšího je příliš silné.
Kde kopřivy vzít?
Akademie věd ČR popisuje kopřivu dvoudomou jako rostlinu, která „vyroste téměř kdekoli“: neudržované kouty zahrad, okraje plotů, příkopy, okolí kompostů. Na vlastním pozemku stačí nůžky a kbelík. Na cizím je slušnost požádat.
Důležité je, co kopřivový výluh nedělá. Nezajistí hlubokou výživu, nenahradí jarní granulované hnojení a zavedené keře ho podle RHS ani pravidelně nepotřebují. V létě ho proto berte jako jemný doplněk, ne jako hlavní zbraň. Občasná aplikace jednou za dva týdny bohatě stačí.
Popel: draslík a vápník, ale pozor na pH
Dřevěný popel z čistého, neimpregnovaného dřeva je koncentrovaný zdroj draslíku a vápníku. A tady přichází informace, která překvapí leckoho, kdo automaticky řadí túje mezi kyselomilné jehličnany: zerav podle
UConn snese pH zhruba 6,0 až 8,0. Malá dávka popela tedy není automaticky chyba.
Problém nastává při přehnání. Wisconsin Extension i Iowa State shodně varují, že nadbytek popela rychle zvedá pH a zhoršuje příjem živin. Bezpečný roční limit pro zahradu je orientačně 0,1 kg na metr čtvereční. Při pH půdy nad 7,0 už popel přidávat nemá smysl.
Prakticky to znamená:
Popel prosejte a rozptylte v tenké vrstvě na vlhkou půdu v kořenové zóně, ne ke kmínku. Aplikujte za bezvětří, ideálně jednou za sezónu, ne opakovaně během léta. Pokud neznáte pH své půdy, raději popel vynechte, nebo si nechte udělat rozbor.
Draslík z popela pomáhá rostlinám lépe hospodařit s vodou, což je v horku užitečná vlastnost. Ale bez znalosti výchozího pH je to ruleta.
Posečená tráva: nejsilnější trik není hnojivo, ale mulč
Ze všech tří babičkovských materiálů je posečená tráva paradoxně nejúčinnější, jenže ne jako hnojivo. Její hlavní role je mulč. A právě mulč rozhoduje o tom, jestli kořeny tújí přežijí tropický den v relativním klidu, nebo se budou vařit v rozpálené holé půdě.
UF/IFAS Gardening Solutions uvádí, že organický mulč zadržuje vlhkost, tlumí teplotní výkyvy půdy a omezuje růst plevelů, které by o vodu soutěžily. Nevada Extension dodává, že v suchu je mulčovaná kořenová zóna výrazně chladnější než holý povrch. To je přesně to, co túje v 35 °C potřebují víc než jakoukoli živinu.
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Pár pravidel ale platí:
Čerstvá mokrá tráva může slehnout a omezit přístup vzduchu. Nechte ji před rozprostřením částečně zavadnout nebo ji smíchejte s hrubším materiálem. Tráva z chemicky ošetřeného trávníku nepatří k rostlinám ani do kompostu, může nést rezidua herbicidů. Mulč nikdy nepřihrnujte přímo ke kmínkům. Nechte kolem báze keře volný prostor alespoň pět centimetrů. Chcete-li z trávy udělat tekuté hnojivo, musí nejdřív projít kompostem. Kompostový čaj se připravuje z hotového kompostu, ne z čerstvé seče. Voda rozhoduje víc než hnojivo
Univerzitní zdroje od Arizony po Maryland se shodují v jednom: v akutním horku je prioritou dostatek vody v kořenové zóně, ne silnější hnojení. Arizona Extension přímo doporučuje v extrémním vedru omezit hnojení i střih, protože obojí zvyšuje nároky rostliny na vodu.
Kdy a jak zalévat:
Ideální čas je brzy ráno, mezi pátou a devátou hodinou. Voda lépe vsákne, méně se odpaří. Zalévejte hluboce, ne povrchově. Cílem je provlhčit aspoň horních 15 centimetrů půdy, u keřů v suchu i 30 až 45 cm. Nově vysazené túje kontrolujte denně, kořenový bal vysychá rychleji než okolní půda. První dva roky počítejte s týdenní kontrolou. Zapěstovaný plot zalévejte méně často, ale vydatně. V suchu dvě hluboké závlahy týdně.
Mladé výsadby jsou výrazně zranitelnější. University of Maryland upozorňuje, že stálezelené dřeviny s mělkým kořenovým systémem patří k prvním, které ukazují stres suchem. A u zeravů je situace záludná: Missouri Extension varuje, že poškození se může projevit až se zpožděním, hnědnutí přijde třeba za týdny po vlně veder.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková