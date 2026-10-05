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IDESKA se mění už popáté. Lidé kritizují chaos v jízdních řádech

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Nový dopravní systém IDESKA od července prošel už pěti změnami. Kraj postupně vrací některé autobusové spoje a upravuje jízdní řády. Zatímco hejtman Martin Kuba (Naše Česko) tvrdí, že kraj vyslyšel devadesát procent požadavků, v Protivíně dokonce vznikla petice za návrat původního systému.
IDESKA se mění už popáté. Lidé kritizují chaos v jízdních řádech

IDESKA se mění už popáté. Lidé kritizují chaos v jízdních řádech

Zdroj: IDESKA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 14:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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