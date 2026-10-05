IDESKA se mění už popáté. Lidé kritizují chaos v jízdních řádech

Problémy se týkají především spojů, které po zavedení IDESKY přestaly jezdit přímo. Cestující tak v některých případech musí přestupovat, případně kombinovat autobusovou a železniční dopravu. Právě to se mělo podle kraje změnit k lepšímu. Místo jednoduššího cestování ale lidé upozorňují na časté změny jízdních řádů a komplikace při cestování do práce, škol nebo k lékaři.
Kraj vrací přímé spoje
Hejtman Martin Kuba (Naše Česko) začátkem října uvedl, že kraj vyslyšel zhruba 90 procent požadavků na změnu. „Někde se vrátí přímé autobusové spoje v ranních hodinách, které se kolegové snažili nahradit spojením s přestupy nebo třeba zapojit více vlak. Někde se ukázalo, že to buď z pohledu času nebo zpožďování vlaku, nebo snížení pohodlí při přestupu nebyla pro cestující výhodnější varianta,“ popsal hejtman.
Lidé však často namítají, že tolik změn krátce po spuštění ukazuje na problémy, které měl nový systém odhalit už při přípravě. V Protivíně kvůli tomu vznikla na konci září petice požadující návrat původního systému. Jejím autorem je zastupitel města Milan Mráz (Jsme Protivín bez korupce).
„Sledujete v posledních týdnech ten nepopsatelný chaos v autobusové dopravě? Děti se nemohou ráno dostat včas do škol, senioři na návštěvu lékaře a lidé do práce. Autobusy jezdí poloprázdné, trasy jsou nesmyslně propletené, lístky zdražily a JIKORD každé dva týdny posílá obcím další a další ‚mimořádné změny‘,“ uvádí v petici.
Podle něj systém udělal ze studentů a seniorů rukojmí „nefunkčního experimentu od stolu“. Petice požaduje mimo jiné návrat přímých autobusových spojů a změnu současného nastavení systému. „Všichni vidí, že je to podělané. Ale málokdo z vedení obcí má odvahu to hejtmanovi natvrdo říct,“ komentuje ve své petici Milan Mráz. Nasbíral již 168 podpisů.
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S podobnými problémy se lidé setkávají i jinde v kraji. Další petice vznikla již v červenci například kvůli spojení mezi Novými Hrady a Budějovicemi, kde po zavedení IDESKY zmizelo přímé autobusové spojení.
Pátá změna jízdních řádů
Začátkem měsíce došlo už k páté větší změně autobusových jízdních řádů. Podle kraje nejde o poslední úpravu. „Další část požadavků se ještě řeší. Předpokládám, že by se další úpravy daly zapracovat k 18. říjnu,“ doplnil hejtman.
Aktuální změny se týkají řady míst v Jihočeském kraji. Patří mezi ně například nový přímý školní spoj z Týna nad Vltavou přes Bechyni do Tábora nebo návrat přímého spojení mezi Prachaticemi a Strakonicemi.
Nová přímá linka 899 má spojit Písek a České Budějovice. Další úpravy se týkají například Soběslavi, Borovan, Nových Hradů, Lomnice nad Lužnicí, Dačic, Českého Krumlova nebo Kaplice.
Problémem mají být i lidé, kteří systém obsluhují
Hejtman poukázal také na další problém, který podle něj může fungování systému ovlivňovat. Nezáleží totiž pouze na nastavení dopravy, ale také na konkrétních řidičích a pracovnících.
„Máme případy, kdy jeden řidič na lince ji jezdí bez zpoždění a pak druhý pravidelně na té samé vozí lidi o 10 minut později. Stejná linka, stejný počet nastupujících a úplně jiné časy,“ vysvětluje Kuba.
Zmínil i situaci, kdy cestující nevěděl, že jízdné z Třeboně do Budějovic už zahrnuje také jízdenku na městskou dopravu. Podle hejtmana se navíc stalo, že řidič cestujícího mylně informoval a tvrdil mu, že si musí jízdenku MHD koupit zvlášť.
Ne všichni nový systém kritizují. Někteří cestující naopak oceňují větší počet spojů do menších obcí. „Mně se líbí, že autobusy jezdí i o víkendu do menších vesniček. Myslím, že pro mladé, starší občany, nebo pro lidi bez auta je to fajn. To samé, že byly přidány spoje ve všední dny,“ sdělila Veronika Poláková v komentáři pod příspěvkem hejtmana.
Od kritiky k satirické stránce
Na druhé straně vedle kritických komentářů vznikla také satirická facebooková stránka zaměřená na nový dopravní systém. Její autoři si dělají legraci především z častých změn jízdních řádů a neschopnosti efektivně řešit komplikace, na které cestující po zavedení systému upozorňují.
Na tempo změn upozorňují rovněž někteří zastupitelé měst a obcí. „Také jsme poslali požadavky, vyhověno nebylo. Občanům jsme dali čas na připomínky od zářijové změny do 10. října, tak, abychom včas zpracovali a dočkali se změn alespoň v prosinci. No a ejhle, změna na začátku října,“ popsala situaci ve Slavonicích místostarostka Věra Fialová (Nezávislá za sdružení KSČM a NK).
Jak upozorňuje hejtman, vyhovět všem požadavkům cestujících není v rámci integrovaného systému možné. Pokud se ale připomínky týkají většího počtu lidí, měl by na ně kraj postupně reagovat. Nadcházející týdny tak ukážou, zda se IDESKA po sérii úprav začne stabilizovat. Další změny mají přijít už v druhé polovině října.