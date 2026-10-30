Naše Česko na cestě do opozice? Koalici odmítlo hnutí Občané pro Budějovice a STAN

Občané pro Budějovice (HOPB) a STAN, kteří v komunálních volbách získali devět mandátů, oznámili, že do koalice s hnutím Naše Česko nevstoupí. Dosavadní jednání sice označili za konstruktivní, pro společné vedení radnice jim však chybí důvěra ve způsob rozhodování a komunikace.
„Postaveni před rozhodnutí o budoucí koalici, proto máme důvodnou obavu, že bychom museli tolerovat postupy, které jsme dosud kritizovali a které se rozcházejí s našimi hodnotami,“ uvedlo uskupení na svých sítích.
Podle jeho zástupců je důležitá nejen programová shoda, ale také týmové vedení města a respekt k partnerům. „Dosavadní zkušenosti s Naším Českem nám nedávají dostatečnou záruku,“ vysvětlili své rozhodnutí.
V následujících dnech plánují HOPB a STAN jednat se všemi ostatními subjekty. „Styl vyjednávání a shoda na všem, o čem jsme se zatím bavili, nám dává poměrně dobrý předpoklad pro to, abychom to dotáhli do konce,“ zhodnotil vyjednávání s ANO pro redakci Drbny lídr společné kandidátky HOPB a STAN Tomáš Chovanec.
Podle svých slov nevylučuje zatím koalici s žádnou z dalších stran. Pokud by všechny subjekty kromě Našeho Česka spojily síly, měly by 30 mandátů.
„Je to záležitost, kdy budou jednat s dalšími uskupeními a budou se snažit vystavět koalici proti vítězi voleb. My jsme v současné době už jednali jenom s uskupením koalice HOPB a STAN a Společně pro Budějovice,“ popsala redakci primátorka města Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko) s tím, že je to skutečně situace, kdy nejspíš skončí v opozici.
Podle náměstka primátorky Petra Maroše (Naše Česko) by mohla být pro HOPB a STAN koalice s ANO výhodná i proto, že by jim zajišťovala pozici primátora. „Bereme to jako jejich rozhodnutí, které asi vychází z toho, že jim je s ANO lépe. My jsme koalici s ANO odmítali od začátku, oni se pro ni rozhodli, čemuž po sobotě 4:36 ráno vůbec nerozumím,“ popsal redakci.
Našemu Česku se možnosti výrazně zúžily
Vítězné Naše Česko získalo 15 ze 45 zastupitelských mandátů. K vytvoření většinové koalice přitom potřebuje nejméně 23 křesel. Po odmítnutí spolupráce ze strany Občanů pro Budějovice a STAN se jeho možnosti výrazně zúžily.
Naše Česko navíc podle dřívějších vyjádření nepočítá ani s koalicí s hnutím ANO, které má osm mandátů. „Naše Česko odmítlo spolupráci s námi. Takže my teď budeme jednat se zbývajícími subjekty. Mimo asi zůstává pouze ODS, která prohlásila, že se chce spíš zaměřit na práci v opozici,“ uvedl pro ČTK lídr kandidátní listiny ANO Viktor Lavička. Rovněž primátorka města redakci Drbny potvrdila, že zatím neplánuje Naše Česko kontakt s ANO obnovit.
Spolupráce s Piráty je rovněž pro subjekt neprůchodná. Jediným zbývajícím potenciálním partnerem tak aktuálně zůstává uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty. Dohromady by ale měly pouze 18 hlasů, tedy o pět méně, než je potřeba k většině.
Pokud žádný ze subjektů svůj postoj nezmění, nemá tak vítěz voleb v současnosti možnost sestavit většinovou koalici.
Kuba už dříve připustil i odchod do opozice
S možností, že Naše Česko navzdory volebnímu vítězství skončí mimo vedení radnice, počítal jihočeský hejtman Martin Kuba už dříve. „Situace, která nastala po volbách, matematicky ani nevylučuje variantu, že nás ostatní subjekty obejdou a my zůstaneme v opozici,“ uvedl Kuba již dříve pro ČTK.
Ve hře tak zůstává koalice bez vítěze voleb. Spojení Občanů pro Budějovice a STAN s devíti mandáty, ANO s osmi a Pirátů s Budějčáky se šesti by disponovalo přesně 23 hlasy. Pokud by se připojilo také uskupení Společně pro Budějovice, získala by koalice pohodlnější většinu 26 zastupitelů. Zda se některá z těchto variant skutečně podaří dojednat, se ukáže v následujícím týdnu.