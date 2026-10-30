Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Od ruského paliva k americkému. Temelín dokončuje zásadní změnu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Temelín dokončuje přechod na jaderné palivo od americké společnosti Westinghouse. První palivové soubory už prošly kontrolami a při odstávce zamíří do prvního reaktoru. Elektrárna tak přejde na osmnáctiměsíční palivový cyklus, který jí umožní vyrábět elektřinu déle a s menším počtem odstávek.
Od ruského paliva k americkému. Temelín dokončuje zásadní změnu

Od ruského paliva k americkému. Temelín dokončuje zásadní změnu

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:08

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Republika v Budějcích vznikla roku 1918 U Volbrechtů. Rakouské orly házeli do kašny
Republika v Budějcích vznikla roku 1918 U Volbrechtů. Rakouské orly házeli do kašny
Tragédie v průmyslovém areálu u Budějovic. Muž skočil z výšky, na místě zemřel
Tragédie v průmyslovém areálu u Budějovic. Muž skočil z výšky, na místě zemřel

V jednom z průmyslových areálů na okraji Českých Budějovic došlo časně ráno k tragédii, při které zemřel...

Naše Česko na cestě do opozice? Koalici odmítlo hnutí Občané pro Budějovice a STAN
Naše Česko na cestě do opozice? Koalici odmítlo hnutí Občané pro Budějovice a STAN

Povolební vyjednávání v Budějcích přináší komplikace pro vítězné Naše Česko. Občané pro Budějovice a STAN...

Svět obrů v Chlumu u Třeboně musí podle stavebního úřadu ukončit činnost
Svět obrů v Chlumu u Třeboně musí podle stavebního úřadu ukončit činnost

Atrakce Svět obrů na zámku v Chlumu u Třeboně musí ukončit činnost. Rozhodl o tom stavební úřad v Třeboni....

Parádní bitva s mistrem. Jihostroj porazil Karlovarsko 3:1
Parádní bitva s mistrem. Jihostroj porazil Karlovarsko 3:1

Šlágr 4. kola ČEZ extraligy mezi Jihostrojem a úřadujícím mistrem z Karlovarska nabídl výborný volejbal....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.