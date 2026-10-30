Od ruského paliva k americkému. Temelín dokončuje zásadní změnu

Po letech příprav, testování a náročného licenčního procesu začíná Jaderná elektrárna využívat jaderné palivo od nového dodavatele. Společnost Westinghouse se tak po šestnácti letech vrací do role plnohodnotného dodavatele paliva pro jihočeskou elektrárnu. První soubory nyní energetici připravují k zavážení do reaktoru prvního bloku.
„Je to historický okamžik, který se neděje každý den. Po 16 letech Česká republika získává dalšího plnohodnotného dodavatele,“ uvedla místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která si průběh příprav prohlédla přímo v areálu elektrárny. Podle ní jde o důležitý krok k posílení energetické soběstačnosti a bezpečnosti země.
Nové palivo vyrábí Westinghouse ve svém závodě ve švédském Västeråsu. Jeho cesta do temelínského reaktoru přitom nebyla jednoduchá. ČEZ vyhlásil výběrové řízení na nové dodavatele už v roce 2018. Následovaly rozsáhlé technické analýzy, zkoušky a licencování. V letech 2019 až 2022 energetici testovali zkušební palivové soubory přímo v reaktoru
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„Po dlouhém období testování, výpočtů, analýz a zavedení testovacích kazet teď při této odstávce zavezeme do reaktoru prvního bloku už funkční palivo od americké společnosti Westinghouse. Toto palivo začne fungovat hned po odstávce,“ vysvětlil generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Nechtějí být závislí na jediném dodavateli
Změna dodavatele není pouze technickou záležitostí. Je součástí širší strategie, jejímž cílem je ukončit závislost českých jaderných elektráren na ruském palivu. Před válkou na Ukrajině totiž Temelín i Dukovany spoléhaly pouze na jednoho dodavatele, ruskou společnost TVEL.
Krátce po začátku války na Ukrajině začal Temelín hledat nové dodavatele. Následně uzavřel smlouvy se společnostmi Westinghouse a Framatome. Přičemž každá ze společností bude palivem zásobovat jiné výrobní bloky. Stejný model chce energetická společnost uplatnit také v Dukovanech.
„Nechceme být závislí ani jenom na Westinghouse. Celou dobu jsme pracovali na tom, abychom měli alespoň dva dodavatele a neměli pouze jednoho, který by nám diktoval všechny podmínky, především cenové,“ zdůraznil Beneš.
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Nové palivo přináší také další důležitou změnu. Temelín dokončuje přechod na osmnáctiměsíční palivové kampaně. V praxi to znamená, že reaktor bude mezi odstávkami pracovat šestnáct měsíců a následná odstávka potrvá přibližně dva měsíce.
„Delší palivové cykly znamenají méně odstávek, tedy zvyšování bezpečnosti díky menšímu namáhání zařízení,“ vysvětlil člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Přínos změny je podle vedení energetické společnosti také ekonomický. Méně časté odstávky znamenají více času na výrobu elektřiny.
„V ekonomickém pohledu jsou to jednotky miliard korun, které nám přináší jenom to, že budeme odstavovat méně často,“ uvedl Beneš. Jaderné elektrárny pokrývají 40 procent spotřeby
Temelín a Dukovany patří k nejdůležitějším zdrojům elektřiny v České republice. Dohromady pokrývají přibližně 40 procent tuzemské spotřeby. ČEZ loni poprvé překonal hranici 32 terawatthodin elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách.
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Obě změny, tedy rozšíření dodavatelů paliva a prodloužení palivových cyklů, zapadají do dlouhodobých plánů na rozvoj české jaderné energetiky. ČEZ počítá také s prodloužením provozu stávajících bloků až na 80 let a s výstavbou nových jaderných zdrojů. V Temelíně se zároveň připravuje projekt prvního českého malého modulárního reaktoru.
„Tyto kroky mají zajistit v České republice dostatek spolehlivé a domácí elektřiny na další desetiletí,“ shrnula Schillerová.