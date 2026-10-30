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Svět obrů v Chlumu u Třeboně musí podle stavebního úřadu ukončit činnost

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Atrakce Svět obrů na zámku v Chlumu u Třeboně musí ukončit činnost. Rozhodl o tom stavební úřad v Třeboni. Informovaly o tom Česká televize a Deník. Provozovatel parku dostal v září pokutu od České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Provozovatelé považují rozhodnutí úřadu za nepřiměřené.
Svět obrů v Chlumu u Třeboně musí podle stavebního úřadu ukončit činnost

Svět obrů v Chlumu u Třeboně musí podle stavebního úřadu ukončit činnost

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 08:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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