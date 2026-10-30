Tragédie v průmyslovém areálu u Budějovic. Muž skočil z výšky, na místě zemřel

Tragédie v průmyslovém areálu u Budějovic. Muž skočil z výšky, na místě zemřelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tragédie v průmyslovém areálu u Budějovic. Muž skočil z výšky, na místě zemřelZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 30.10.2026 12:55
Atrakce Svět obrů na zámku v Chlumu u Třeboně musí ukončit činnost. Rozhodl o tom stavební úřad v Třeboni....
Šlágr 4. kola ČEZ extraligy mezi Jihostrojem a úřadujícím mistrem z Karlovarska nabídl výborný volejbal....
Někdy dokáže i zdánlivá maličkost zpříjemnit náročné chvíle strávené v nemocnici. Jeden z pacientů...
Řidiči na železniční trati mezi Českými Budějovicemi a Jílovicemi musí dbát zvýšené opatrnosti....
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →