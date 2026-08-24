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Huawei láká na FreeBuds 7: Potlačení hluku a technologie NearLink v hlavní roli

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Systém značení nových modelů je někdy trochu komplikovaný, možná i chaotické. Huawei první představil FreeBuds 7i, následoval model FreeBuds Pro 5 a pak jsme se...
Huawei láká na FreeBuds 7: Potlačení hluku a technologie NearLink v hlavní roli

Huawei láká na FreeBuds 7: Potlačení hluku a technologie NearLink v hlavní roli

Zdroj: Huawei
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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