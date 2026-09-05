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Homo nostalgiens, člověk nostalgický

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Člověk je asi nejlínější tvor pod sluncem, protože si své pinožení za potravou jako takovou, i duševní, zjednodušuje, jak může. Myslím si, že je dokázáno, že jen líný jedinec vynalezl kolo a od toho byl už jen krůček k věčnému ubližování přírodě kvůli svému blahu.
Homo nostalgiens, člověk nostalgický

Homo nostalgiens, člověk nostalgický

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/1000010188.jpeg
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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