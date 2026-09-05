Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Aby vám sklizené plody ovoce a zeleniny vydržely čerstvé co nejdéle, měli byste se vyhnout nejčastějším chybám při jejich skladování. Papriky nemají v chladu co dělat.
Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji

Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji

Zdroj: Bearas / Creative Commons / CC BY-SA
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt
Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt
Zavařovačky otočené dnem vzhůru vydrží celou zimu. Kdo je nechá stát rovně, riskuje zkažené zásoby a zbytečnou práci
Zavařovačky otočené dnem vzhůru vydrží celou zimu. Kdo je nechá stát rovně, riskuje zkažené zásoby a zbytečnou práci

Aby vaše zavařené plody léta dlouho vydržely, pojistěte si je a ještě horkou zavařovací sklenici rychle...

Lucie Bílá si zapálí oheň v kamnech a usne přímo na nich. Její chalupu v Českém ráji by chtěl vidět každý, kdo miluje venkov
Lucie Bílá si zapálí oheň v kamnech a usne přímo na nich. Její chalupu v Českém ráji by chtěl vidět každý, kdo miluje venkov

Snímky, které zpěvačka sdílela na Instagramu, odhalují otevřený prostor s mohutnou pecí uprostřed, dřevěným...

Pasta ze dvou surovin za 15 Kč rozpustí i zaschlou špínu v drážkách oken. Žádný speciální čistič nepotřebujete
Pasta ze dvou surovin za 15 Kč rozpustí i zaschlou špínu v drážkách oken. Žádný speciální čistič nepotřebujete

Balení jedlé sody a kus potravinářské fólie dokážou vyčistit okenní drážky lépe než drahé spreje z...

Sprchový závěs lepí na tělo a kabina zabírá půlku koupelny. Jedno sklo bez rámu vyřeší obojí a nemusíte ani vrtat
Sprchový závěs lepí na tělo a kabina zabírá půlku koupelny. Jedno sklo bez rámu vyřeší obojí a nemusíte ani vrtat

Sprchový závěs za dvě stovky vyřeší rozstřik, ale každé ráno vám přilne na mokré tělo. Fyzika je...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.