Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji

Pokud se vám podařilo vypěstovat opravdu bohatou úrodu paprik, pak přichází na řadu jejich správné uložení.
Kromě základních pravidel byste měli dodržovat určité zásady, které se mezi jednotlivými druhy mohou výrazně měnit. Zatímco některé plody dávají přednost chladu, papriky pod 7 °C začínají chřadnout. Předejděte jejich znehodnocení a zjistěte, jak je správně uskladnit na co nejdelší dobu. Na co si dát při skladování pozor
Obecně platí, že byste zralé ovoce ani zeleninu neměli vystavovat vysoké vlhkosti, která podporuje vznik plísní i hnilobu.
Mnohem rychleji tak o uložené potraviny přijdete. Na světle a teple zase dochází k urychlování zrajících procesů, které opět vedou k započetí hniloby. Některé druhy je navíc lepší skladovat odděleně. Například jablka uvolňovanými plyny urychlují procesy vedoucí k rozkladu. Vhodné podmínky pro skladování paprik
Papriky byste měli uchovávat ideálně v suchém a chladném prostředí s teplotou pohybující se v rozmezí 8 – 9 °C. Vlhkost by pak neměla přesahovat hranici 85 – 90 %.
Takové podmínky bývají nejčastěji ve větrané garáži, větraném sklepě nebo chladnější chodbě domu. Rozhodně byste je neměli vystavovat teplotám vyšším než 10 °C, protože mohou seschnout. Zdroj fotografie: Foto: Pexels Jak na správné skladování paprik? Na lednici zapomeňte
Příliš nízké teploty zase vedou k jejich znehodnocení a zkažení. Poznáte to především podle tmavých skvrn, které se začnou objevovat na jejich slupce.
Nejčastěji se první známky objevují okolo stopky a postupně pokračují až k nižším částem. Na dotek je plod taky mnohem měkčí a může začít pouštět vodu. Postupně papriky začnou zapáchat a zaneřádí vám celou lednici. Jak dlouho lze papriky skladovat
Ve vhodných podmínkách je možné papriky uchovávat až po dobu dvou týdnů. V panelákovém bytě však bývá hledání perfektního místa pro jejich uložení mnohem náročnější.
Teplotu okolo 8 °C byste mohli nalézt například na dně spižírny nebo ve sklepních prostorách. Pokud máte ve skříni teploty vyšší, je lepší jejich uložení tam. Tady vám plody maximálně oschnou, ale jinak se neznehodnotí. V případě, že velké množství nestíháte zpracovat, lze je zavařit v sladkokyselém nálevu.
VIDEO Jak na úspěšné pěstování paprik
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři