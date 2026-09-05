Nicole Šáchová prozradila, jak poznala manžela. „Stalkoval mě na kolejích, pak mi hodil dopis pod dveře," řekla

Nicole Šáchová, dnes už Karafiátová, patří k tvářím, které si česká veřejnost spojuje s reality show Zrádci na Primě. Vyhrála první řadu, získala sledující, ale jednu věc střežila důsledněji než strategii ve hře: svůj vztah. Teprve po svatbě na jaře 2026 začala mluvit o tom, jak se s manželem Martinem vůbec poznala. A ten příběh zní jako scénář, který by si scenárista netroufl napsat.
Vzkaz od neznámého na koleji
Podle rozhovoru pro eXtra.cz Nicole popsala začátek vztahu tak, že ji budoucí partner několik dní pozoroval, než se odhodlal k prvnímu kroku. Neoslovil ji na chodbě, neposlal zprávu na sociální síti. Místo toho jí nechal pod dveřmi pokoje anonymní vzkaz s pozváním na rande.
Co přesně v dopise stálo, veřejně nikdy neprozradila. Známá je jen jeho funkce, žádost o schůzku. Nicole ale přiznala klíčový detail: do chvíle, než na rande dorazila, vůbec netušila, kdo za vzkazem stojí. Šla naslepo. A právě to gesto dnes popisuje jako hezké a staromódní, ne jako něco, co by ji vyděsilo.
Slovo „stalkoval“ v titulkové citaci působí ostře, ale v dohledatelných rozhovorech Nicole volí mírnější tón, mluví o pozorování, ne o pronásledování. Sama ten začátek čte jako romantiku staré školy, ne jako varovný signál.
Sedm let v utajení
Z prvního rande na koleji vyrostl vztah, který vydržel sedm let, než se o něm dozvěděla širší veřejnost. Nicole přitom nebyla neznámá, po Zrádcích měla tisíce sledujících, dávala rozhovory, objevovala se na akcích. Martin nikde.
Časová osa mluví jasně:
- Říjen 2025 – Nicole oznámila zásnuby, ke kterým došlo ve Švédsku. Partnera ale ani tehdy neukázala, jak potvrdil článek CNN Prima NEWS.
- 3. května 2026 – první veřejně doložená společná fotografie s Martinem, zachycená serverem Prima Ženy.
- 19. května 2026 – Nicole vysvětlila, proč partnera přestala skrývat: objevil se po jejím boku v soutěži Asia Express a utajování přestalo dávat smysl.
- Jaro 2026 – svatba, po které začala používat příjmení Karafiátová.
Na poměry české influencerské scény jde o neobvykle dlouhé střežení soukromí. Sedm let vztahu, z toho většinu bez jediné společné fotky na sítích.
Kdo je Martin
O manželovi Nicole mluví opatrně, ale konzistentně. V rozhovoru pro iDNES.cz, který neunikl pozornosti naší Redakce VIPŽivot, ho označila za svého „fanouška číslo jedna“, který jí pomáhá i se správou sociálních sítí. Profesně má blízko k technologiím, na veřejné akce ale nechodí rád, je podle jejích slov stydlivý a společenský život si neužívá.
Plné příjmení manžela veřejně potvrzené není. Že se Nicole po svatbě představuje jako Karafiátová, je doložený fakt. Že se tedy jmenuje Martin Karafiát, je logická dedukce, ne oficiální potvrzení.
Zajímavý je i vztah s manželovou rodinou. Nicole v červnovém rozhovoru pro eXtra.cz řekla, že ji jeho rodina přijala „hned první den“. Popsala nadstandardní vztah s tchyní a celkově klidné rodinné zázemí, což pomáhá pochopit, proč dnes o začátku vztahu mluví bez jakéhokoli odstupu nebo varovného tónu.
Proč ten příběh vypráví až teď
Nicole nikdy přímo neřekla „proto to říkám právě teď“. Ale kontext je čitelný. Svatba proběhla, Martin se objevil v Asia Express, utajování ztratilo smysl. A když už jednou otevřela dveře, otevřela je dokořán, včetně příběhu o seznámení, který by jinému páru mohl být trapný.
Jenže právě v tom je síla toho vyprávění. Nicole nepřepisuje historii, nezakrývá, že začátek vztahu zvenčí vypadal podivně. Přiznává, že sama jednou Martinovi dala kopačky, že si dlouho nechtěla nikoho pustit k tělu. A pak jí začal chybět. Od té doby jsou spolu bez přerušení a podle jejích slov prakticky bez hádek.
Romantika, nebo červená vlajka?
Dnešní doba je na pojem stalking citlivá, a oprávněně. Nicole ale svůj příběh vypráví jako důkaz, že gesto, které by na papíře mohlo znít alarmujícně, ona od první chvíle četla jinak. Ne jako ohrožení, ale jako odvahu někoho, kdo se neodvážil přijít a říct to nahlas.
Sedm let, zásnuby ve Skandinávii, svatba, nové příjmení. Ten anonymní vzkaz pod dveřmi kolejí nakonec odstartoval příběh, který trvá dodnes, a který Nicole poprvé vypráví celý až ve chvíli, kdy už nemá co skrývat.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová