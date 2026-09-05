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Nicole Šáchová prozradila, jak poznala manžela. „Stalkoval mě na kolejích, pak mi hodil dopis pod dveře," řekla

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Dennívýzva
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Vítězka první řady Zrádců po svatbě otevřela příběh seznámení, který trvá sedm let a začal anonymním vzkazem pod dveřmi kolejí.
Nicole Šáchová prozradila, jak poznala manžela. „Stalkoval mě na kolejích, pak mi hodil dopis pod dveře," řekla

Nicole Šáchová prozradila, jak poznala manžela. „Stalkoval mě na kolejích, pak mi hodil dopis pod dveře," řekla

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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