Dcera Moniky Bagárové nastoupila do školy: Zpěvačka ukázala jejich první velký den

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Dcera Moniky Bagárové nastoupila do školy: Zpěvačka ukázala jejich první velký denPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Monika Bagárová prožila s dcerou Ruminkou první školní den. Vedle dojetí otevřela i téma, které letos řeší tisíce českých rodin.
Fotografie Moniky Bagárové
Zdroj: Foto: Nextfoto, Monika Bagárová na křtu knihy Roma Boy. Příběh nekončí
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Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
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