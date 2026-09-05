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Mazané ženy používají jednoduché metody, které během několika minut zakryjí nevzhledné kruhy pod očima

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Tmavé kruhy jsou způsobeny mnoha faktory, s některými bohužel nelze nic dělat, proto vám zbývá jediné. Nedokonalosti dobře zamaskovat. K tomu existuje pár pravidel.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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