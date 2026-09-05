Boží plán Novy překonal Polabí hned v první den. Diváci chválí obsazení i humor, někteří v něm ale už vidí chyby

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Boží plán Novy překonal Polabí hned v první den. Diváci chválí obsazení i humor, někteří v něm ale už vidí chybyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Premiéra Božího plánu přitáhla k televizním obrazovkám 829 tisíc diváků a sesadila zavedené Polabí o 235 tisíc.
Boží plán
Zdroj: Se svolením TV Nova
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Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
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