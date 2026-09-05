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Domácí cviky dokážou podpořit spalování tuků i bez vybavení. Most a V-up mohou částečně nahradit návštěvu posilovny

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Statické cviky vám pomohou udržet štíhlou postavu a zbavit se přebytečného tuku. Zkuste je provádět pravidelně jako součást týdenního cvičebního programu.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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