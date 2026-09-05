Ferrari si na Monzu schovalo poslední upgrade motoru. Pátek ukázal, proč jedna krásná hodina ještě nic neznamená

Kdyby Ferrari mohlo napsat scénář prvních šedesáti minut domácího víkendu samo, asi by nevymyslelo nic lepšího. Charles Leclerc první, Lewis Hamilton druhý, tisíce tifosi kolem Monzy a navíc detail, který výsledek dělal ještě působivější: oba jezdci Ferrari zajeli nejlepší časy na střední směsi, zatímco třetí George Russell použil rychlejší měkké pneumatiky. Nový motorový balík vypadal jako přesně ta investice, kterou chtěl Maranello před vlastním publikem vidět.
O několik hodin později už tabulka vypadala střízlivěji. Russell zajel ve druhém tréninku 1:22,559 a Leclerc na něj ztratil 0,120 sekundy. Kimi Antonelli byl o dalších 21 tisícin zpět, zatímco Hamilton skončil pátý. Ferrari tedy po pátku rozhodně nevypadá pomalu. Stejně tak ale zatím nemá důkaz, že druhá a poslední povolená výkonová modernizace pohonné jednotky skutečně odstranila deficit, kvůli kterému ji tým nasadil.
Právě dnešní kvalifikace může ukázat rozdíl mezi dvěma velmi odlišnými příběhy. Ferrari mohlo najít rychlost, která mu pomůže také v dalších závodech. Anebo jen postavilo mimořádně dobré Ferrari pro Monzu.
Ferrari nevybralo Monzu náhodou
Současná pravidla umožnila Ferrari v letošní sezoně dva výkonové zásahy do pohonné jednotky poté, co měření FIA ukázala deficit vůči nejlepším motorům konkurence. Druhý z nich tým nasadil právě doma, na trati, kde se nedostatek výkonu schovává obtížněji než téměř kdekoli jinde.
Monza je postavená kolem dlouhých úseků naplno, nízkého odporu a tvrdého brzdění před několika šikanami. Motor zde není jediným faktorem, ale jeho efektivitu vůz potřebuje prakticky pokaždé, když vyjede z pomalejší zatáčky na další rovinku. Ferrari k nové specifikaci pohonné jednotky přivezlo také aerodynamické úpravy vytvořené přímo pro zdejší konfiguraci s minimálním přítlakem.
To znamená, že páteční výkon nelze číst pouze jako test nového motoru. Ferrari změnilo několik věcí najednou a právě proto bude obtížné oddělit, kolik získalo pohonnou jednotkou a kolik specifickým nastavením pro Monzu.
Pro fanouška je podstatnější jiná otázka: dostalo se Ferrari díky těmto změnám skutečně na úroveň Mercedesu?
Pátek na ni odpověděl pouze „možná“.
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První trénink vypadal lépe, než samotná tabulka naznačovala
Leclercův a Hamiltonův double v FP1 nebyl zajímavý jen pořadím. Ferrari použilo medium, zatímco Russell zajel svůj nejlepší čas na softu. Za běžných okolností by měkčí pneumatika měla nabídnout rychlejší jedno kolo, takže rozdíl dával tifosi důvod k optimismu.
Současně ale právě trénink na Monze patří mezi seance, kde se tabulka čte mimořádně obtížně. Rozdílné množství paliva, příprava pneumatik a především efekt závětří dokážou časy výrazně posunout. Jezdec, který dostane perfektní tow na dlouhé rovince, může získat část času bez jakékoli změny skutečné výkonnosti svého auta.
To bylo vidět i odpoledne. Piloti si hledali prostor, někdy naopak někoho před sebou, provoz komplikoval kvalifikační simulace a několik rychlých kol skončilo dřív, než vůbec mohlo něco říct.
Proto byl Russellův FP2 důležitý hlavně jako brzda příliš rychlého nadšení. Mercedes nebyl v prvním tréninku poražen způsobem, po kterém by měl důvod panikařit. Jakmile přišly čistší kvalifikační pokusy, byl znovu vpředu.
Dvanáct setin není pro Ferrari špatná zpráva
Leclerc ztratil na Russella jen 0,120 sekundy a Antonelli dalších 0,021. Na trati s kolem kolem dvaaosmdesáti sekund je to velmi malý rozdíl a do sobotního odpoledne se může otočit jedním lepším průjezdem šikanou nebo vhodnějším závětřím.
Ferrari tedy po pátku rozhodně nemá důvod považovat modernizaci za neúspěch. Spíš naopak. Pokud bude Leclerc v kvalifikaci skutečně bojovat o pole position a Hamilton zůstane těsně za ním, tým získá přesně to, co od domácího balíku potřeboval: možnost soupeřit s Mercedesem na rovné úrovni.
Problém je v tom, že právě Monza může Ferrari trochu lhát.
Nízký přítlak, specifická křídla a mimořádně vysoký podíl kola strávený na plný plyn dokážou zvýraznit silné stránky jednoho řešení a zakrýt jiné nedostatky. Pokud nové Ferrari funguje fantasticky právě tady, ještě to automaticky neznamená, že stejnou výhodu přenese na tratě vyžadující více přítlaku a práce v zatáčkách.
To je rozdíl mezi upgradem auta a upgradem víkendu.
Antonelli komplikuje porovnání Mercedesu
Kimi Antonelli navíc představuje zvláštní referenci. Lídr šampionátu už před víkendem věděl, že kvůli výměně komponentů pohonné jednotky bude startovat zezadu. Jeho tým proto nemusí optimalizovat celý program stejným způsobem jako Russellův.
Pro Russella je dnešní kvalifikace přímým bojem o nejlepší možnou startovní pozici. Antonelli má úplně jiný nedělní úkol: připravit vůz tak, aby dokázal efektivně předjíždět, pracovat s pneumatikami v provozu a minimalizovat škody na čele mistrovství.
Jeho třetí místo v FP2 proto ukazuje rychlost Mercedesu, ale není ideálním měřítkem toho, kolik má tým skutečně připraveno na jedno kvalifikační kolo.
Russell je v tomto směru podstatně čistší srovnání. A právě on v pátek Ferrari porazil.
Sobota rozhodne, jestli tifosi viděli příslib, nebo jen perfektní první akt
Ferrari potřebuje domácí víkend nejen kvůli emocím. Pokud skutečně využilo poslední letošní možnost výrazně posunout výkon pohonné jednotky, bude chtít vidět výsledek, který má význam i za hranicemi Monzy.
Pole position sama o sobě tuto odpověď neposkytne. Mohla by ale potvrdit, že tým odstranil alespoň část problému, který jej proti Mercedesu brzdil v první části sezony. Ještě zajímavější budou další závody, kde aerodynamika nebude přizpůsobená téměř výhradně dlouhým rovinkám.
Dnes ale Ferrari řeší jednodušší úkol. V 16:00 SELČ začne kvalifikace a poprvé se pojede bez tréninkových výmluv, rozdílných programů a většiny experimentů s palivem.
Pátek ukázal dvě verze Ferrari. Dopoledne vypadalo jako tým, který si domácí závod připravil dokonale. Odpoledne jako velmi rychlý soupeř Mercedesu, nikoli jeho nový vládce.
Pokud byl motorový upgrade skutečně tak dobrý, jak naznačila první hodina, sobotní stopky už mu nedovolí schovat se za žádnou romantiku Monzy.
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Zdroje: Reuters – Russell hits back for Mercedes in Monza practice [1], Formula 1 – Russell beats Leclerc and Antonelli to the fastest time in Free Practice 2 [2], Ferrari – Italian Grand Prix 2026 Friday report [3].