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Výroční pětitisícovka připomene 100 let Národní banky Československé

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Česká národní banka vydá k letošnímu 100. výročí zahájení činnosti Národní banky Československé speciální pětitisícikorunovou bankovku. Nová emise se do oběhu dostane 22. září 2026. Česká národní banka nechala vyrobit celkem 200 000 kusů, které budou zájemci moci získat výměnou na jejích pokladnách v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Na jednu osobu připadnou maximálně tři kusy.
Výroční pětitisícovka připomene 100 let Národní banky Československé

Výroční pětitisícovka připomene 100 let Národní banky Československé

Zdroj: Jiří Komárek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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