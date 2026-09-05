Sbohem, dokonale upravené vlasy: Seznamte se s podzimními trendy, které mění pravidla hry

Letošní podzim přeje vlasům, které nevypadají příliš dokonale
Pryč jsou časy, kdy musel každý pramen přesně držet na svém místě. Podzim 2026 staví na pohybu, přirozené textuře a střizích, které fungují i bez dlouhého ranního stylingu. Aktuální trendové přehledy proto vedle bobů a midi délek zdůrazňují také měkké vrstvy, vzdušné ofiny a účesy, které nechávají vyniknout přirozenou strukturu vlasů.
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trendy se přitom pohybují mezi dvěma póly. Kratší střihy získávají na ležérnosti a textuře, zatímco dlouhé vlasy se nebojí dramatičnosti a výrazného objemu. Výsledkem je sezóna, ve které si mohou vybrat jak milovnice krátkých vlasů, tak ženy, které se svých dlouhých délek rozhodně nechtějí vzdát.
Nejde přitom jen o konkrétní délku. Důležitější je samotný tvar. Messy bob není obyčejné mikádo, dlouhé vrstvy nejsou jen způsobem, jak odstranit přebytečnou hmotnost vlasů. Střih se letos stává hlavním nástrojem, jak účesu dodat pohyb a osobitost.
Které střihy jsou na podzim nejvíc trendy? Messy bob jako jeden z nejvíc cool účesů podzimu
Pokud bychom měli vybrat jeden střih, který dokonale vystihuje uvolněnou náladu letošního podzimu, byl by to messy bob. Klasické mikádo dostává ležérnější podobu, ve které není cílem dokonale uhlazená geometrie. Naopak. Lehce nepravidelné konce, přirozený objem a rozcuchaná textura dodávají účesu současný charakter.
InStyle řadí messy bob mezi variace bobu, které staví právě na textuře, pohybu a snadnějším stylingu.
Messy bob může končit přibližně v úrovni čelisti, ale také o něco níže u krku. Důležitější než přesná délka je způsob, jakým je střih vytvořený. Vlasy by měly působit vzdušně a pohybovat se, nikoli vytvářet dojem těžké kompaktní helmy.
Výhodou je jeho variabilita. Messy bob může fungovat s výraznou pěšinkou, ofinou i přirozeně zvlněnou texturou. U rovných vlasů lze pohyb vytvořit střihem a lehkým texturizačním produktem, zatímco vlnité a kudrnaté vlasy mohou využít svou přirozenou strukturu.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ŽEHLIČKY A KULMY MUSÍ Z DOMU: TREND HEATLESS HAIR MĚNÍ PRAVIDLA VLASOVÉHO STYLINGU Foto: Pexels Vrstvy hlásí návrat: od face-framing layers po butterfly layers
Dalším výrazným tématem podzimu 2026 jsou vrstvené vlasy. Tentokrát ale nejde o návrat jediné konkrétní podoby vrstvení. Moderní střih pracuje s různými délkami tak, aby vytvořil pohyb, objem a přirozenou dynamiku. Aktuální trendové přehledy zmiňují především face-framing layers, měkké dlouhé vrstvy a další vzdušné varianty, které dodávají účesu tvar bez dojmu příliš precizního stylingu.
Vrstvy mohou začínat kolem lícních kostí, čelisti nebo níže podle toho, jaký efekt má účes vytvořit. U dlouhých vlasů mohou být poměrně výrazné a dodat jim téměř kaskádovitý pohyb. U středních délek zase pomáhají odstranit těžkopádnost a vytvořit vzdušnější siluetu.
Právě sem patří také butterfly layers. Tento typ vrstvení kombinuje delší spodní délky s výraznějšími prameny kolem obličeje. Výsledkem je účes, který při pohybu vytváří výraznou siluetu a připomíná glamour estetiku 70. a 90. let. V roce 2026 ale působí méně vyfoukaně a více přirozeně.
I ultra dlouhé vlasy jsou zpět
A pak je tu druhý pól podzimních vlasových trendů: ultra dlouhé vlasy. Po několika sezónách, kdy byly v centru pozornosti nejrůznější varianty bobů a lobů, se pozornost znovu přesouvá k délkám sahajícím výrazně pod prsa nebo až k pasu.
Harper’s Bazaar popisuje právě rok 2026 jako období, kdy se dlouhé vlasy vracejí do centra pozornosti, a upozorňuje především na jejich měkčí, přirozenější styling.
Nejde přitom o návrat k dokonale rovným a těžkým délkám. I velmi dlouhé vlasy dostávají pohyb, jemné vrstvy a texturu. Důležitá je především jejich kvalita a zdravý vzhled. Aktuální trend proto působí luxusněji než dřívější verze dlouhých vlasů založené na výrazně upraveném objemu.
Dlouhé vlasy tak mohou být romantické i lehce alternativní. Rozdíl vytváří především styling. Měkké vlny působí boho a žensky, přirozeně rovné vlasy minimalisticky, zatímco výrazné vrstvy mohou celému účesu dodat lehce rockový charakter.
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Podzimní vlasové trendy rozhodně nejsou pouze o extrémech. Silnou pozici si drží také vlasy po ramena a midi střihy. Právě délka mezi bobem a dlouhými vlasy nabízí množství možností a patří k nejpraktičtějším variantám sezóny. Jde o univerzální přechod mezi krátkým střihem a dlouhými délkami, který lze nosit rovně, zvlněně i s texturou.
Midi střih je dostatečně dlouhý na culík a další účesy, ale zároveň nepůsobí tak náročně jako velmi dlouhé vlasy. Dobře funguje také jako mezikrok pro ženy, které si nejsou jisté, zda chtějí výrazný bob, nebo naopak plánují nechat vlasy dorůst.
Ofina zůstává důležitým detailem
Samostatnou kapitolou jsou také ofiny. Ani tady se ale v roce 2026 neprosazuje jediný konkrétní typ. Vedle klasické rovné ofiny se objevují měkčí a vzdušnější varianty, delší curtain bangs i ofiny, které plynule přecházejí do vrstev. Aktuální trendové přehledy pracují například s takzvanými cloud bangs, tedy lehkou, wispy variantou připomínající měkčí curtain bangs.
Právě delší ofina je praktickou volbou pro ty, kdo chtějí změnu, ale nechtějí se zavázat k pravidelné údržbě krátké rovné ofiny. Prameny po stranách obličeje lze postupně nechat dorůst a zároveň je snadno začlenit do účesu.
Ofina navíc dokáže změnit proporce obličeje bez nutnosti výrazně zkracovat délku vlasů. U dlouhých vrstvených vlasů může vytvořit jemný rám obličeje, zatímco u messy bobu podtrhne jeho lehce rebelskou estetiku.
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Při výběru nového účesu je snadné podlehnout trendům ze
sociálních sítí. Jenže stejný střih může na různých vlasech vypadat úplně jinak. To platí zejména u vrstev, jejichž množství by mělo odpovídat hustotě a přirozené struktuře vlasů.
Jemné vlasy mohou těžit z několika promyšlených vrstev, které vytvoří pohyb a optický objem. Příliš mnoho vrstev ale může jejich konce naopak ještě více ztenčit. U jemných vlasů proto často lépe fungují méně početné a strategicky umístěné vrstvy nebo midi délka s plnějšími konci.
Husté vlasy mohou vrstvením naopak získat lehčí siluetu. Správně umístěné vrstvy pomohou odstranit nadbytečnou hmotnost, aniž by účes přišel o objem.
Vlnité a kudrnaté vlasy si říkají o střih, který respektuje jejich přirozenou strukturu. V tomto případě může být textura největší předností účesu. U messy bobu i dlouhých vrstev je proto dobré počítat s tím, jak se vlasy chovají po uschnutí, nikoli pouze s jejich podobou po vyfoukání.
Rovné vlasy se trendu messy účesů vzdávat nemusí. Texturu lze vytvořit stylingem, ale také vhodně zvoleným střihem. Kadeřník může pracovat s různými délkami tak, aby vlasy získaly pohyb i bez každodenního používání kulmy. Čím méně dokonalosti, tím lépe
Podzimní vlasové trendy 2026 nenabízejí jeden univerzální účes. Spíš ukazují změnu v tom, jak o vlasech přemýšlíme. Místo dokonale uhlazených délek přichází na řadu pohyb, přirozená textura a střihy, které vypadají dobře i bez hodin strávených před zrcadlem.
Pokud toužíte po výrazné změně, můžete sáhnout po messy bobu. Pokud si chcete zachovat délku, ale dodat vlasům nový tvar, nabízí se vrstvy nebo butterfly layers. A pokud nechcete stříhat vůbec, i ultra dlouhé vlasy jsou jedním z nejvýraznějších trendů letošního podzimu.
Zdroje: Allure, InStyle, Harper’s Bazaar, Who What Wear, Byrdie, autorský text