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Mladý cizinec za volantem kamionu jel po dálnici s více než promile alkoholu

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Další kamion, který řídil cizinec pod vlivem alkoholu, odhalili dálniční policisté z Velkého Beranova. Pětadvacetiletý muž řídil vůz s tureckou registrační značkou.
Mladý cizinec za volantem kamionu jel po dálnici s více než promile alkoholu

Mladý cizinec za volantem kamionu jel po dálnici s více než promile alkoholu

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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