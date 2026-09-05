Nejdřív Dědek, teď Vinczeová. Prima ruší jednu show za druhou, natočené díly možná nikdy neodvysílá

Ještě nedávno mohli diváci Primy sledovat tři různé talkshow týdně: Honzu Dědka, Jana Krause a nově Adelu Vinczeovou. Byl to ambiciózní rozjezd, který
měl hlavnímu kanálu zajistit silný pozdně večerní blok každý všední den. VIP život zaznamenal, že v aktuálním podzimním programu z trojice zbyl jen Kraus. Dědek odešel úplně, Vinczeová visí ve vzduchoprázdnu. A čtyři předtočené epizody její show leží někde v archivu bez jasného osudu. Dědek: čistý řez a rychlý přesun
Příběh 7 pádů Honzy Dědka je z obou případů přímočařejší. Pořad, který funguje od roku 2011 a na Primě běžel od roku 2020, se na jaře dostal do střetu s podzimním programovým plánem. Prima pro něj na hlavní stanici
nenašla místo a nabídla přesun na Prima Cool. Tvůrci odmítli. Co následovalo, bylo rychlé a organizované. Dědek měl vlastní značku, živá natáčení, vybudovanou komunitu. Od 16. června spustil placenou online verzi na Forendors, od 3. září se 7 pádů vrátilo do lineárního vysílání, tentokrát na Televizi Seznam.
Show U Adely odstartovala 13. března ve 22:05 jako součást jarního programu hlavní Primy. Premiéra přitáhla 296 tisíc diváků starších patnácti let s podílem 15,36 procenta, slušné číslo, ale
výrazně slabší než předcházející Máme rádi Česko, které ten večer sledovalo 415 tisíc lidí. Kritické ohlasy byly rozpačité; iDNES hned po startu psal o málo výrazné premiéře. Odvysíláno bylo osm pátečních epizod, poslední 8. května. Nově režisér pořadu Dan Dangl pro slovenský portál Pluska uvedl, že Prima vyřadila U Adely z podzimního vysílacího schématu. Čtyři další epizody jsou prý natočené, ale odložené. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč Prima škrtá zrovna talkshow
Kdo hledá za oběma rozhodnutími krizi, narazí na rozpor s tím, co Prima sama komunikuje. V červenci skupina představila nový board a mluvila o „další etapě rozvoje“. Na jaře hlásila 300 tisíc předplatitelů prima+. Podzimní schéma, které
Prima zveřejnila v srpnu, je nabité: nový sportovní kanál, třetí řada Zrádců, návrat Polabí, dvojnásobek premiérových kriminálek. Talkshow prostě prohrály souboj o sloty. Hlavní kanál dal na podzim přednost žánrům, které v dubnovém souhrnu sledovanosti táhly víc: Polabí, Kamarádi, O lidech a koních. U Adely mezi nimi nefigurovalo. Show Jana Krause pokračuje premiérovou sezónou. Dva odchody, dva příběhy
Spojovat oba případy do jednoho narativu o „rušení show za show“ je lákavé, ale nepřesné. Dědek z Primy odešel definitivně a dobrovolně odmítl alternativu. Vinczeová nedostala ani alternativu, jen vágní příslib, že se to možná někdy příští rok vrátí.
Dědek má nový domov, Vinczeová čeká. Co mají oba příběhy společného, je poučení pro celý český televizní trh: ani zavedené moderátorské jméno neznamená automatický nárok na pozdně večerní slot. Prima si na jaře vyzkoušela tři talkshow týdně a na podzim se vrátila k jedné. Zbytek přenechala kriminálu, reality a sportu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová