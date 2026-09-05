Lela Vémola má nové BMW za tři miliony. Modelka tak vytřela zrak bývalému manželovi

Lela Vémola se po turbulentních týdnech dočkala vozu, ve kterém může pohodlně vozit své tři děti. Převzala šedé BMW X7 se světlým interiérem, jehož hodnota se podle konkrétní výbavy pohybuje okolo tří milionů korun. Právě dostatečně velké rodinné auto pro ni bylo v poslední době důležitým tématem. Po odchodu od Karlose Vémoly totiž přestala mít k dispozici bílý Mercedes třídy G, který dlouhodobě používala a který následně její manžel nabídl k prodeji.
Nové auto hledala kvůli dětem
O náhradě začala podle svých slov intenzivněji přemýšlet během pobytu s dětmi v Turecku. S blížícím se začátkem školního roku věděla, že bez automobilu bude každodenní fungování výrazně komplikovanější. Potřebovala vůz dostatečně prostorný nejen pro tři děti, ale také pro zavazadla a případné společné cesty s dalšími členy rodiny. Nakonec padla volba na BMW X7, tedy jedno z největších SUV německé automobilky. Lela přitom zdůrazňovala především bezpečnost a praktičnost, která je pro ni při cestování s dětmi zásadní.
Celá situace má ale poměrně zajímavou pointu. Karlos Vémola se totiž v posledních týdnech postupně zbavoval části svého vozového parku a mezi nabízenými automobily se objevilo právě také BMW X7. Černý vůz ve verzi M50d měl najeto přibližně 130 tisíc kilometrů a autobazar jej nabízel za 1 899 999 korun. Pod kapotou měl třílitrový naftový šestiválec o výkonu 400 koní a díky sedmimístnému uspořádání šlo stejně jako v případě Lelina nového auta o velké rodinné SUV.
Lela ukázala nový luxusní vůz za miliony. Vémola přitom stejný model před časem prodával.
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Vémola rozprodává několik luxusních vozů
BMW přitom není jediným drahým automobilem, který se v poslední době objevil v nabídce v souvislosti s Karlosem Vémolou. K prodeji zamířil také jeho výrazně upravený černý Mercedes AMG G 63 a následně i bílý Mercedes G 400 d, který předtím používala Lela. Za ten byla stanovena cena těsně pod tři miliony korun. Vémola tak během poměrně krátké doby nabídl několik vozů, jejichž celková hodnota jde do mnoha milionů.
Právě proto působí současná situace poněkud symbolicky. Zatímco Karlos BMW X7 ze svého autoparku poslal dál, Lela naopak do stejného modelu nově přesedla. Nejde ovšem o totožný automobil. Vémolův černý vůz pocházel z roku 2020, zatímco Ceterová převzala novější šedou X7 s luxusně vybaveným světlým interiérem. Hodnota podobného novějšího vozu se může pohybovat kolem tří milionů korun.
Kolem financování auta je situace složitější
Přestože může slavnostní převzetí působit dojmem, že si Lela automobil jednoduše koupila, okolnosti jsou podle dostupných informací jiné. Vůz má využívat v rámci formy spolupráce a dlouhodobého pronájmu. Podle zjištění Expresu má sama hradit část měsíčních nákladů, přibližně polovinu pronájmu, zatímco zbývající část má pokrývat spolupráce. Nejde tedy podle těchto informací o automobil, který by dostala zcela zdarma.
Pro Lelu je ale podstatné především to, že znovu získala velký vůz pro každodenní fungování s dětmi. Nové BMW navíc zapadá do změn, kterými po rozpadu vztahu prochází. Odstěhovala se, změnila vzhled a snaží se veřejně prezentovat začátek další životní etapy. Automobil se tak stal nejen praktickou záležitostí, ale také jedním z viditelných symbolů toho, že chce současnou situaci řešit po svém.
extra.cz, expres.cz, blesk.cz, garaz.cz, tn.nova.cz.