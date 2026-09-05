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Lela Vémola má nové BMW za tři miliony. Modelka tak vytřela zrak bývalému manželovi

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Lela Vémola vyřešila problém s autem, který se stal jedním z nejviditelnějších témat jejího rozchodu s Karlosem Vémolou. Nově bude jezdit v luxusním BMW X7. Zajímavé je, že právě stejného modelu se její manžel v posledních týdnech zbavoval.
Vémolův plán se obrátil proti němu: Lela ukázala luxusní auto, kterého se zápasník musel zbavit.

Vémolův plán se obrátil proti němu: Lela ukázala luxusní auto, kterého se zápasník musel zbavit.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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