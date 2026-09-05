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Konzervu lze v nouzi otevřít i bez klasického otvíráku. Tábornická metoda má být překvapivě rychlá a jednoduchá

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Pokud se vám někdy stalo, že jste zapomněli otvírák na konzervy a nepodařilo se vám plechovku otevřít jinak, než za použití nože, měli byste vyzkoušet tento trik.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Ana Royo / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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