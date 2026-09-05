Konzervu lze v nouzi otevřít i bez klasického otvíráku. Tábornická metoda má být překvapivě rychlá a jednoduchá

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Konzervu lze v nouzi otevřít i bez klasického otvíráku. Tábornická metoda má být překvapivě rychlá a jednoducháPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Pokud se vám někdy stalo, že jste zapomněli otvírák na konzervy a nepodařilo se vám plechovku otevřít jinak, než za použití nože, měli byste vyzkoušet tento trik.
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Zdroj: Fotografie: Ana Royo / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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