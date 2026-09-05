Zastav, zavěz, zkontroluj. Policie radí dodržovat pravidlo 3Z

Nejčastějšími trestnými činy v kyberprostoru jsou podvody spojené s inzercí, investiční podvody a podvodné telefonáty, při kterých zločinci předstírají, že jsou pracovníci banky nebo policisté. Oběti dokážou důmyslně zmanipulovat, navodí pocit strachu a časového tlaku. Nejlepší ochranou proti nim je informovanost, sdělili policisté.
„Pachatelé neútočí racionalitou. Pracují zásadně s emocí, kterou je strach, takže všichni mohou být zaskočeni nečekaným telefonátem nebo zprávou, která působí naléhavě a důvěryhodně,“ uvedla vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová. Podle ní si musí lidé zapamatovat několik jednoduchých zásad – nikdy neposílat peníze na údajný bezpečný účet a vědět, že policie ani banka nevyžadují převody peněz po telefonu.
Policie ani banky převody peněz nikdy nepožadují!
Policie radí lidem, aby dodrželi
pravidlo 3Z – zastav, zavěs, zkontroluj. Lidé by se podle něj neměli nechat vtáhnout do paniky, kterou chtějí hned na počátku zločinci navodit. Pachatelé podle Pidrmanové umí lidi vystrašit, že přijdou o veškeré peníze. Následně je izolují a manipulují k převodu či výběru peněz nebo instalaci aplikace pro vzdálený přístup. Policie ani banky však nikdy převody peněz nepožadují, lidé musí hovor zavěsit. Pak by si měli ověřit situaci přímo u své banky.
Podle Ondřeje Kapra z odboru hospodářské kriminality jsou nejčastějšími oběťmi telefonních podvodů ženy. Průměrná škoda dosahuje 744 000 korun na jednoho podvedeného člověka. U takzvaných romantických podvodů je to 513 000 korun. I v těchto případech útočí pachatelé na emoce a navazují důvěrné vztahy i na několik měsíců. Prvotní kontakt vyhledají přes seznamovací aplikace či sociální sítě. Vybudují v oběti důvěru a následně strach o jejich život. Předstírají, že jsou v nebezpečné válečné operaci nebo že potřebují lékařský zákrok.
Organizovaný mezinárodní zločin, který funguje jako propracovaný byznys
Účinný boj proti kyberkriminalitě je podle Kapra možný jen prostřednictvím mezinárodní spolupráce. Pachatelé mají callcentra v zahraničí a v případě, že policisté některá zavřou, jsou schopni je nahradit dalšími v jiné zemi. Policisté se tak neobejdou bez sdílení informací a prevence, při které spolupracují s veřejným i soukromým sektorem. „Nejde už jen o jednotlivé pachatele, ale o organizovaný mezinárodní zločin, který funguje jako propracovaný byznys,“ uvedl kriminalista.
Kriminalita v kyberprostoru se tak podle policie stává jednou z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb současnosti. Roste každým rokem. Loni zaznamenali policisté přes 21 000 trestných činů v online prostředí. Podvodníci podle Pidrmanové z lidí vylákali zhruba šest miliard korun.
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