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Zastav, zavěz, zkontroluj. Policie radí dodržovat pravidlo 3Z

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Nejčastějšími trestnými činy v kyberprostoru jsou podvody spojené s inzercí, investiční podvody a podvodné telefonáty, při kterých zločinci předstírají, že jsou pracovníci banky nebo policisté. Oběti dokážou důmyslně zmanipulovat, navodí pocit strachu a časového tlaku. Nejlepší ochranou proti nim je informovanost, sdělili policisté.
Zastav, zavěz, zkontroluj. Policie radí dodržovat pravidlo 3Z

Zastav, zavěz, zkontroluj. Policie radí dodržovat pravidlo 3Z

Zdroj: Policie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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