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Microsoft Edge ukládá vaše hesla v čitelné podobě přímo do paměti. Kdokoliv je může vytáhnout za pár kliknutí

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Prohlížeč Microsoft Edge po každém spuštění dešifroval všechna uložená hesla a nechal je ležet v operační paměti jako čitelný text.
Muž s tabletem, internetový prohlížeč

Muž s tabletem, internetový prohlížeč

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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