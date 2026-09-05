Caesar salát s kuřecím masem, krémovým dresinkem a parmazánem: Smažené kuřecí kousky v oblíbeném krémovém salátu

Kdykoliv chci k
obědu nebo k večeři připravit něco svěžího a přitom poctivě sytého, je pro mě jasnou volbou. Miluju na něm tu dokonalou salát Caesar souhru různých struktur… od křupavých listů čerstvého římského salátu přes sametový dresink s až po parmazánem šťavnaté kuřecí kousky obalené v dokonalé zlatavé kůrce. Poprvé jsem tenhle salát ochutnala v jedné skvělé restauraci na dovolené a od té doby jsem domácí recept ladila tak dlouho, dokud nebyl naprosto perfektní. U nás doma je z toho dneska velká radost, když na stůl přinesu velké talíře obložené křupavým kuřátkem a voňavými trojúhelníčky opečeného . toastu
Příprava je přitom neuvěřitelně pohodová a když si jednotlivé kroky dobře zorganizujete, máte za chvilku hotovo bez jakéhokoliv stresu. Klíčem k úspěchu je hlavně poctivý domácí dresink se sardelkami a akorát rozpálená pánev na opékání kousků, aby maso zůstalo uvnitř neuvěřitelně křehké. kuřecích
Můj tip zní: Listy římského salátu po důkladném umytí nechejte dokonale uschnout v odstředivce nebo na čisté utěrce a dresink s nimi promíchejte až těsně před servírováním, protože jen tak zůstane zelenina neuvěřitelně křupavá a nezvadne pod tíhou krémové zálivky. Recept na pravý salát Caesar s dokonalými kuřecími nudličkami a česnekovým dresinkem
Smažení kuřecího masa na pánvi zabere přibližně
10 minut a z uvedeného množství surovin připravíte 4 porce vydatného salátu. Celkový čas přípravy a vaření pokrmu: 45 minut Ingredience potřebné k přípravě Salátový základ 2 hlávky římského salátu 100 g parmazánu (strouhaného) Kuřecí kousky 600 g kuřecích prsních řízků 2 vejce 100 g hladké mouky 100 g strouhanky 1 lžička mleté sladké papriky 1/2 lžičky sušeného česneku 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře 100 ml rostlinného oleje (na smažení) Krémový Caesar dresink 150 g majolky 1 lžíce plnotučné hořčice 2 stroužky česneku 2 lžíce limetkové šťávy 1 lžička worcestrové omáčky 3 sardelové filetky 30 g parmazánu (jemně nastrouhaného) 1 špetka soli 1 špetka mletého černého pepře Toastové přílohy 8 plátků toastového chleba 40 g másla Postup při přípravě salátu Caesar s kuřecím masem
1. Hlávky
římského salátu rozeberte na jednotlivé listy, důkladně je operte v studené vodě, osušte na utěrce a nakrájejte či natrhejte na akorát velké kousky do hluboké mísy.
2. Do vysoké nádoby vložte
majolku, plnotučnou hořčici, prolisované stroužky česneku, limetkovou šťávu, worcestrovou omáčku, nadrobno nasekané sardelové filetky a jemně nastrouhaný parmazán.
3. Všechny suroviny na dresink důkladně promíchejte tyčovým mixérem do sametově hladkého krému, dochuťte špetkou
soli i mletým černým pepřem a uložte do lednice na 10 minut.
4. Čerstvé
kuřecí prsní řízky očistěte, osušte papírovou utěrkou a nakrájejte ostrým nožem na menší šťavnaté kousky.
5. V misce rozšlehejte
vejce se špetkou soli, do druhé misky nasypte hladkou mouku a do třetí misky připravte strouhanku smíchanou s mletou sladkou paprikou a sušeným česnekem.
6. Nakrájené kuřecí kousky osolte, opepřete
mletým černým pepřem a postupně obalte v hladké mouce, rozšlehaných vejcích a nakonec v ochucené strouhance.
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7. Na pánvi rozpalte
rostlinný olej a obalené kuřecí kousky v něm zprudka smažte přibližně 10 minut ze všech stran do nádherně zlatavé barvy.
8. Usmažené kuřecí kousky vytáhněte z pánve a nechte z nich na papírové utěrce
3 minuty odkapat přebytečný tuk.
9. Plátky
toastového chleba rozřízněte úhlopříčně na úhledné trojúhelníčky a na čisté pánvi s rozpáleným máslem je opékejte přibližně 4 minuty z obou stran dozlatova.
10. K nakrájeným listům
římského salátu přilijte vychlazený krémový dresink a zlehka vše rukama promíchejte, aby byl každý list rovnoměrně obalený zálivkou.
11. Ochucený salát rozdělte na velké servírovací talíře, štědře ho posypte nastrouhaným
parmazánem, navrch naskládejte teplé křupavé kuřecí kousky a ke straně talíře přidejte voňavé trojúhelníčky opečeného toastového chleba. Foto: Cooky.cz, restaurační klenot u vás doma Tipy redakce: Nákup čerstvého římského salátu je pro docílení autentické chuti zcela zásadní, protože běžný ledový salát neposkytne správnou pevnost a výrazný tvar listů. Práce se sardelovými filetkami v dresinku dodá zálivce typickou slanou hloubku a umami chuť, které se při domácí přípravě rozhodně nemusíte bát. Příprava hrubší strouhanky umocní křupavost obalených kuřecích kousků, které si tak udrží svou neuvěřitelnou křupavost i po položení na vlhký salát. Míchání dresinku se salátem provádějte vždy až těsně před samotným podáváním na stůl, aby salátové listy pod tíhou omáčky nezvlhly a neztrácely svěžest. Opečení toastového chleba na čerstvém másle vytvoří dokonalou teplou přílohu s jemnou oříškovou vůní, která salát skvěle doplní.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková