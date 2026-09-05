Turistům dnes zavřeli část pobřeží v Provence. Vedra a silný vítr zvýšily riziko požárů

Francouzské úřady vyhodnotily v části Provence riziko vzniku a rychlého šíření lesních požárů jako velmi vysoké. V sobotu proto není možné vstupovat do devíti přírodních oblastí v departementu Bouches du Rhône. Konkrétně jde o Arbois, Chaîne des Côtes, Côte Bleue, Étoile, Garlaban, Lançon, Les Roques, Pont de Rhaud a Quatre Termes. Zákaz se vztahuje nejen na pěší turistiku, ale obecně na vstup a pobyt veřejnosti v dotčených lesních a přírodních územích. Ve francouzském departementu přitom platí každoročně od začátku června do konce září zvláštní režim, při kterém se přístup do přírody mění podle aktuálního stupně požárního nebezpečí.
Pro české dovolenkáře je důležitá především uzavírka Côte Bleue. Oblíbený kus středomořského pobřeží se rozkládá západně od Marseille a turisté sem míří kvůli menším zátokám, skalnatému pobřeží, koupání a pobřežním stezkám. Některé zdejší pláže a calanques jsou dostupné právě přes přírodní masiv nebo po turistických trasách, a proto se k nim v sobotu není možné legálně dostat. Neznamená to však uzavření všech pláží v okolí Marseille.
Slavné Calanques u Marseille zůstávají otevřené
Dobrou zprávou pro návštěvníky oblasti je, že národní park Calanques mezi Marseille a Cassis mezi uzavřenými oblastmi není. Podle aktuálních informací zůstává veřejnosti přístupný, stejně jako většina ostatních přírodních masivů v regionu. Situace se ale ve Francii během hlavní požární sezony vyhodnocuje každý den, takže lidé, kteří mají naplánovaný výlet do přírody na další dny, by si měli před odjezdem vždy zkontrolovat aktuální mapu přístupnosti.
Vedro doplní mistral, který může požár rychle rozšířit
Za sobotními omezeními stojí především nepříznivá kombinace velmi suchého prostředí, vysokých teplot a větru. Météo France upozorňuje na mimořádně teplé počasí na jihu země. Na středomořském pobřeží a v dolní části údolí Rhôny mohou maxima místy dosahovat 36 až 39 stupňů. Přímo pro Marseille počítá místní předpověď během sobotního odpoledne s teplotou kolem 31 stupňů, zatímco ve vnitrozemí Provence může být výrazně tepleji.
Dalším problémem je mistral. V nižších částech údolí Rhôny mohou jeho nárazy dosahovat přibližně 50 kilometrů za hodinu. Právě vítr dokáže případný požár během krátké doby rozšířit na mnohem větší území, a proto úřady přistoupily k úplnému uzavření nejrizikovějších oblastí. Bouches du Rhône je kvůli vedru ve žlutém stupni výstrahy, zatímco oranžová výstraha před horkem platí mimo jiné pro Gard, Hérault, Pyrénées Orientales a od soboty také Vaucluse.
bouches-du-rhone.gouv.fr, meteofrance.com, frequence-sud.fr, risque-prevention-incendie.fr